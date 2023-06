Wojna według Wołoszańskiego - nowy program Bogusława Wołoszańskiego. Premiera w niedzielę o 20:00

Wojna według Wołoszańskiego. Nowy program już w niedzielę o godz.20:00 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

W niedzielę 25 czerwca punktualnie o godz. 20:00 na kanale Super Expressu na You Tube, a także na Facebooku SE premierę będzie miał nowy program znanego dziennikarza Bogusława Wołoszańskiego, który od lat popularyzuje historię, a szczególnym zainteresowaniem darzy historię najnowszą. - "Wojna według Wołoszańskiego" to nowy cykl na kanale Super Expressu. To co, najważniejsze dla nas, dla ludzi XXI wieku - mówi o programie autor formatu. "Wojna według Wołoszańskiego" to seria ukazująca kulisy najważniejszych działań i decyzji wojennych, które miały nieodwracalny wpływ na losy świata. Autor programu przyjrzy się strategom, przywódcom, dyktatorom i przeanalizuję ich wybory militarne, polityczne oraz propagandowe. - Wojna skrywa w sobie wiele tajemnic, które postaram się państwu przybliżyć - podkreśla Wołoszański.