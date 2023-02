Wojna na Ukrainie. Groby polskich ochotników zabitych przez wojska Putina. Niezapomniani WIDEO

Na cmentarzu prawosławnym w Warszawie spoczywają m.in. żołnierze Ukraińskiej Republiki Ludowej dowodzonej przez gen. Semena Petlurę (1879-1926). Jest tu m.in. grób gen. Marko Bezruczko, obrońcy Zamościa przed konarmią Budionnego oraz mogiły ministra spraw wojskowych, gen. Wołodymira Salskyja (1883-1940) oraz generałów Wiktora Kusza i Wsiewołoda Zmijenki. Na nekropolii znajduje się także pomnik ku czci ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie, który sztucznie wywołały władze ZSRR w latach 1932–1933. Być może niebawem pojawi się tu także monument poświęcony agresji Rosji na Ukrainę.

Wojna na Ukrainie

Atak wojsk Putina rozpoczął się nad ranem 24 lutego 2022 roku. Według oficjalnych statystyk opracowanych przez ONZ, straty ludności cywilnej na Ukrainie od początku inwazji rosyjskiej to ponad 18 tys. ofiar. W raporcie Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka widnieją dane o 7 tys. zabitych i ponad 11 tys. rannych. Straty materialne Ukrainy to pół biliona dolarów. Rosja straciła podczas wojny ok. 80 tys. żołnierzy, a także ponad 2800 czołgów, blisko 6 tys. pojazdów opancerzonych, blisko 300 samolotów bojowych, ponad 260 śmigłowców i ponad 400 pocisków manewrujących. Straty ukraińskiego wojska to ok. 13 tysięcy zabitych żołnierzy.

Podczas wojny na Ukrainie zginęli także polscy ochotnicy. Byli to:

Tomasz Walentek, zawodnik walczący w zawodach MMA. Służył z Międzynarodowym Legionie walczącym pod flagą Ukrainy.

Daniel Sztyber (+35 l.) z Warszawy, syn stołecznego przedsiębiorcy - pochowany na Starych Powązkach

Pogrzeb Daniela Sztybera na Powązkach. Przejmujący gest nad trumną z ciałem żołnierza-ochotnika, który zginął na Ukrainie

W nocy z 4 na 5 grudnia na Ukrainie zginęło dwóch innych ochotników Legionu Międzynarodowego z Polski: Janusz Szeremeta i Krzysztof Tyfel. Szeremeta został pochowany w Szklarach na Podkarpaciu. Jego pogrzeb był świecki. 33-letni Krzysztof Tyfel, harcerz, członek Związku Strzeleckiego został pochowany w rodzinnej Częstochowie. Walczył z towarzyszami broni pod Bachmutem.

Na przełomie października i listopada zginął Marian Matusz, Polak ze Lwowa, który walczył w Siłach Zbrojnych Ukrainy. W Żytomierzu odbył się natomiast pogrzeb Ukraińca polskiego pochodzenia, Wiaczesława Kaurkina.

Niezapomniani. Wojna na Ukrainie