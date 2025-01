i Autor: Jacek Domiński/REPROTER Magdalena Biejat

Zandberg wejdzie do gry?

Wojna na Lewicy o wybory prezydenckie? Zawisza wprost o starcie Biejat: Jest mi przykro!

Wybory prezydenckie jeszcze bardziej poróżnią polską lewicę? Po tym, jak część członków partii Razem zdecydowała się pozostać w rządzie, na ugrupowanie Adriana Zandberga spadł kolejny cios, gdy okazało się, że to Magdalena Biejat będzie kandydatką w wyborach prezydenckich. Jak się okazuje, Razem wcale nie jest zdecydowane ją wspierać. Marcelina Zawisza wprost przyznała na antenie Polsat News, że ma żal do byłej partyjnej koleżanki za jej decyzje z ostatnich miesięcy i o to, że nie dotrzymała danego słowa.