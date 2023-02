Wojna na lewicy! Joanna Senyszyn miażdży Czarzastego" Wolę Kaczyńskiego". Wybory 2023

Klamka zapadła. Opozycja idzie osobno do wyborów. KO rozpisuje listy

Mimo że Rada Naczelna PPS opowiedziała się za wspólnym startem w wyborach 2023 z Nową Lewicą, Lewicą Razem i Unią Pracy, to o jedności na całej lewicy mowy być nie może. W przekazanej PAP uchwale znalazł się też zapis o cofnięciu zgody na posługiwanie się nazwą, znakami, symbolami oraz skrótami Polskiej Partii Socjalistycznej dotychczasowemu Kołu Parlamentarnemu PPS, którego przewodniczącą była Joanna Senyszyn. Popularna posłanka zresztą od dawna ma na pieńku z współprzewodniczącym Nowej Lewicy i trudno wyobrazić sobie ich współpracę przy wyborach 2023. Senyszyn nie gryzie się w język. - Włodzimierz Czarzasty całkowicie zniszczył demokrację, zniszczył SLD, a członkowie partii to tolerują. Nie wierzę w to, że partia, która rozwaliła u siebie demokrację, odbuduje demokrację w Polsce zniszczonej przez PiS - ocenia znana z radykalnych poglądów posłanka, która - jak nam zdradziła - w 2019 roku gościła Czarzastego u siebie w domu. Te czasy chyba już nie wrócą...

