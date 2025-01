Wojna miała zakończyć się w 24 godziny. Dyrektor teatru w Kijowie: Zawiodłem się na Trumpie

Petraniuk zawiódł się na Trumpie

Podczas poniedziałkowego przemówienia na Kapitolu prezydent Donald Trump wiele mówił o tym co zrobi, żeby Ameryka znowu była wielką. Nie wspomniał jednak nic o Europie, a Ukraińcy czekali na realizację obietnicy zakończenia wojny z Rosją. - Jestem rozczarowany Donaldem Trumpem, nie mówił w ogóle nic o Ukrainie – podkreśla Wołodymyr Petraniuk z Kijowa. - Amerykański prezydent wspomniał za to, że astronauta z jego kraju zatknie flagę na Marsie, co mnie rozbawiło. Apeluję do Trumpa, żeby dał nam więcej ciężkiego sprzętu i dronów, bo inaczej przegramy wojnę! – dodaje dyrektor teatru Zwierciadło.

Trump nas nie uratuje. Cała nadzieja w Putinie

Bardzo duże straty w ludziach

Już po inauguracji na prezydenta, Donald Trump zabrał głos w sprawie wojny. - Rozmawiamy z Zełenskim, będziemy rozmawiać z prezydentem Putinem już wkrótce i zobaczymy, jak to się potoczy – stwierdził nowy prezydent USA. Dodał, że choć prezydent Ukrainy jest gotowy do negocjacji pokojowych, nie widać tego po Putinie. Stwierdził też, że Rosji powinno zależeć na zawieszeniu broni, ponieważ w wojnie ponosi duże straty. Według Trumpa, zginęło już 800 tys. żołnierzy rosyjskich i 600-700 tys. ukraińskich.

Autor: