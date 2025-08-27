Wojewódzki i Palikot prawomocnie skazani. Czy gwiazda TVN straci swój program?

Miesiąc na zapłacenie potężnej grzywny

Janusz Palikot i Kuba Wojewódzki kilka lat temu chcieli podbić rynek produktów alkoholowych. W mediach społecznościowych regularnie dzielili się informacjami o przyjemnościach związanych ze spożywaniem ich wyrobów i będą musieli za to słono zapłacić. Pod koniec ubiegłego roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście uznał ich wpisy, zdjęcia i filmy za nielegalną reklamę alkoholu, a teraz decyzję tę utrzymał Sąd Okręgowy. - Sąd utrzymał w całości w mocy wyrok, w którym Janusz P. i Jakub W. zostali skazani na grzywny za występek z ustawy o wychowaniu w trzeźwości polegający na reklamowaniu napojów alkoholowych – mówi nam sędzia Anna Ptaszek. Kiedy muszą zapłacić grzywnę i koszty postępowania, czyli w przypadku Wojewódzkiego niemal pół miliona złotych? - Wyrok tego nie określa. Jeżeli panowie tych kosztów nie uiszczą, sprawa zostanie skierowana do egzekucji i wyegzekwowana przez komornika – uprzedza sędzia Ptaszek. Zwyczajowo czas na zapłacenie grzywny to 30 dni od otrzymania sądowego wezwania. Skierowaliśmy do Warner Bros. Discovery, właściciela stacji TVN, pytania dotyczące dalszej współpracy z Kubą Wojewódzkim. Do chwili publikacji materiału nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Możemy walczyć z patologią

- Ten wyrok jest niesprawiedliwy. Rozważymy ewentualnie dalsze działania związane z nadzwyczajnymi środkami zaskarżenia. Być może poprosimy Prokuratora Generalnego, albo RPO, żeby przyjrzeli się wyrokowi i ewentualnie wnieśli kasację - mówi mecenas Wojewódzkiego i Czechowskiego Marcin Sudnik-Hryniewicz. . Zadowolenia z decyzji sądu nie kryje za to aktywista społeczny Jan Śpiewak (38 l.), który zawiadomił prokuraturę w sprawie, jak już wiadomo, nielegalnych reklam alkoholu. - Mam nadzieję że ten wyrok ośmieli prokuraturę do ścigania tych przestępstw, powstrzyma celebrytów od reklam i pokazuje że tylko my obywatele oddolnie możemy walczyć z patologią. Bo politycy siedzą w kieszeni lobby alkoholowego - mówi nam aktywista. Z kolei mecenas Krzysztof Nowiński z fundacji Bezpieczna Polska liczy na to, że cała sprawa będzie przestrogą dla kolejnych celebrytów. - Po tym wyroku nikt nie będzie miał wątpliwości, że reklamowanie alkoholu w sieci jest przestępstwem. Odrzucił argument Palikota, że Internet nie jest przestrzenią publiczną – mówi adwokat.

Express Biedrzyckiej - Tomasz Słomka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.