Wojewódzki i Palikot prawomocnie skazani. Czy gwiazda TVN straci swój program?

Jacek Prusinowski
Jacek Prusinowski
2025-08-27 5:29

Wyroki wobec Kuby Wojewódzkiego (62 l.), Janusza Palikota (61 l.) i Tomasza Czechowskiego za nielegalną reklamę alkoholu w internecie stały się prawomocne. Sąd podtrzymał decyzję o nałożeniu na nich wysokich kar finansowych. Wraz z kosztami sądowymi wynoszą odpowiednio 495 tys. zł., 440 tys. i 335 tys. złotych. - Wydawało się, że Wojewódzki w TVN jest nie do ruszenia, ale w tej sytuacji nie można być już niczego pewnym – słyszymy w stacji.

Miesiąc na zapłacenie potężnej grzywny

Janusz Palikot i Kuba Wojewódzki kilka lat temu chcieli podbić rynek produktów alkoholowych. W mediach społecznościowych regularnie dzielili się informacjami o przyjemnościach związanych ze spożywaniem ich wyrobów i będą musieli za to słono zapłacić. Pod koniec ubiegłego roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście uznał ich wpisy, zdjęcia i filmy za nielegalną reklamę alkoholu, a teraz decyzję tę utrzymał Sąd Okręgowy. - Sąd utrzymał w całości w mocy wyrok, w którym Janusz P. i Jakub W. zostali skazani na grzywny za występek z ustawy o wychowaniu w trzeźwości polegający na reklamowaniu napojów alkoholowych – mówi nam sędzia Anna Ptaszek. Kiedy muszą zapłacić grzywnę i koszty postępowania, czyli w przypadku Wojewódzkiego niemal pół miliona złotych? - Wyrok tego nie określa. Jeżeli panowie tych kosztów nie uiszczą, sprawa zostanie skierowana do egzekucji i wyegzekwowana przez komornika – uprzedza sędzia Ptaszek. Zwyczajowo czas na zapłacenie grzywny to 30 dni od otrzymania sądowego wezwania. Skierowaliśmy do Warner Bros. Discovery, właściciela stacji TVN, pytania dotyczące dalszej współpracy z Kubą Wojewódzkim. Do chwili publikacji materiału nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Możemy walczyć z patologią

- Ten wyrok jest niesprawiedliwy. Rozważymy ewentualnie dalsze działania związane z nadzwyczajnymi środkami zaskarżenia. Być może poprosimy Prokuratora Generalnego, albo RPO, żeby przyjrzeli się wyrokowi i ewentualnie wnieśli kasację - mówi mecenas Wojewódzkiego i Czechowskiego Marcin Sudnik-Hryniewicz. . Zadowolenia z decyzji sądu nie kryje za to aktywista społeczny Jan Śpiewak (38 l.), który zawiadomił prokuraturę w sprawie, jak już wiadomo, nielegalnych reklam alkoholu. - Mam nadzieję że ten wyrok ośmieli prokuraturę do ścigania tych przestępstw, powstrzyma celebrytów od reklam i pokazuje że tylko my obywatele oddolnie możemy walczyć z patologią. Bo politycy siedzą w kieszeni lobby alkoholowego - mówi nam aktywista. Z kolei mecenas Krzysztof Nowiński z fundacji Bezpieczna Polska liczy na to, że cała sprawa będzie przestrogą dla kolejnych celebrytów. - Po tym wyroku nikt nie będzie miał wątpliwości, że reklamowanie alkoholu w sieci jest przestępstwem. Odrzucił argument Palikota, że Internet nie jest przestrzenią publiczną – mówi adwokat.

