Kandydaci PiS do Parlamentu Europejskiego z Wielkopolski

Wybory do Parlamentu Europejskiego zbliżają się wielkimi krokami. W Wielkopolsce startuje aż 9 komitetów, co daje nam 90 kandydatów. Prawo i Sprawiedliwość, największa partia opozycyjna także wystawiła swoich kandydatów, choć co warto zauważyć "jedynka" przypadła pracownikowi Kancelarii Prezydenta, i to dwójka jest bardziej promowana przez partię.

Sylwetka Wojciecha Kolarskiego

Wojciech Kolarski do 2006 roku związany ze środowiskiem Platformy Obywatelskiej, następnie z PiS i samym Andrzejem Dudą (był dyrektorem biur poselskich i europoselskich Andrzeja Dudy. Od 2015 roku podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, a od 2019 roku sekretarz stanu.

Ryszard Czarnecki, od początku w Parlamencie Europejskim

Ryszard Czarnecki, który był w AWS, Samoobronie, a teraz w PiS od początku członkostwa Polski w Unii Europejskiej zasiada w Parlamencie Europejskim. Najpierw w barwach partii Andrzeja Leppera, a następnie w PiS. Znany z afery kilometrówek, w której miał wpisać w oświadczeniu informację o jeździe zezłomowanym Fiatem cabriolet z Polski do Strasburga. Choć, patrząc po ulicach Wielkopolski to właśnie Czarnecki jest bardziej promowanym mimo drugiego miejsca na liście (jego kandydaturę osobiście popiera Jarosław Kaczyński).