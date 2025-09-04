Wojciech Balczun ma miliony i 15 gitar. Ministrowie pokazali majątki

Oszczędności, gitary, auta i zegarki

Wojciech Balczun (55 l.) w pracy zarządza wartymi miliardy spółkami, ale wrażenie robi też jego prywatny majątek. Minister aktywów państwowych posiada około 500 tys. zł i 200 tys. euro oszczędności. Ma także okazały dom o powierzchni 180 metrów kwadratowych w warszawskim Wawrze, trzy auta w tym porsche i mercedesa, a także kolekcje obrazów i zegarków. Uwagę przykuwa też 15 gitar ministra, który przez lata był liderem zespołu „Chemia”.

Do gitary wracam dla relaksu

Balczun ze swoją kapelą grywał nawet przed kilkudziesięciotysięczną publicznością. Choćby na Przystanku Woodstock. - Muzyka to moja życiowa pasja. Przez pewien czas stała się nawet czymś więcej niż pasją. Ale nigdy też nie przestałem zajmować się biznesem i zarządzaniem. To też jest rodzaj pasji, bo zaangażowanie emocjonalne w to co się robi jest moim zdaniem kluczem do sukcesu – mówił nam niedawno minister i dodawał, że zespół Chemia nie działa już aktywnie od dwóch lat. - Do gitary teraz wracam dla relaksu i tylko w wolnych chwilach, których ostatnimi czasy praktycznie nie mam – opowiadał być może najbardziej umuzykalniony członek ekipy premiera Donalda Tuska.

Zespół Chemia przez lata występował na największych polskich scenach. Koncertował nawet na Przystanku Woodstock, był też jednym z supportów przed koncertem prawdziwej legendy rocka, czyli amerykańskiego zespołu Guns and Roses. To z pewnością niezapomniane dla ministra aktywów wydarzenie miało miejsce w Rybniku w 2012 roku.

Żurek nie pokazał majątku

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ujawniła majątki wszystkich ministrów poza ministrem sprawiedliwości. Do internetu trafiły dochody i stan posiadania wszystkich polityków poza ministrem sprawiedliwości. Waldemar Żurek nie pokazał co posiada tłumacząc to względami bezpieczeństwa jego i rodziny

