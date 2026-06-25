Włodzimierz Czarzasty z wizytą u Lecha Wałęsy. Nam ujawnił kulisy spotkania

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty spotkał się w Gdańsku z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.

Politycy rozmawiali o historii, ale przede wszystkim o przyszłości Polski, demokracji i bezpieczeństwie.

Spotkanie miało symboliczny wymiar, pokazując możliwość dialogu i budowania mostów ponad historycznymi podziałami politycznymi.

Włodzimierz Czarzasty udał się do Trójmiasta. Polityk odwiedził też byłego prezydenta Lecha Wałęsę. Jak przyznał marszałek Sejmu "Super Expressowi", miał okazję porozmawiać z Wałęsą nie tylko o historii, ale też o przyszłości: - Dziś w Gdańsku spotkałem się z Lechem Wałęsą, symbolem walki o wolną Polskę. Rozmawialiśmy o tym, co za nami, ale przede wszystkim o tym, co przed nami. Przyszłość buduje się na dialogu, szacunku i odpowiedzialności za Polskę. Powiedziałem Lechowi Wałęsie, że ostatecznie to on miał rację doprowadzając do ustrojowych przemian w Polsce. Solidarność miała rację. Jednak więcej czasu poświęciliśmy przyszłości. Rozmawialiśmy o demokracji, bezpieczeństwie, o Polsce. Dobra rozmowa i ważne dla mnie spotkanie.

Także Lech Wałęsa jest zadowolony ze spotkania: - Dobra rozmowa i wymiana doświadczeń, spostrzeżeń i pomysłów na naprawę i budowanie lepszej Polski - napisał na Facebooku.

Spotkanie byłego prezydenta Lecha Wałęsy z marszałkiem Sejmu i jednym z liderów Lewicy, Włodzimierzem Czarzastym, to wydarzenie o głębokim wymiarze symbolicznym oraz politycznym. Choć obaj politycy wywodzą się z zupełnie innych tradycji – Wałęsa to ikona antykomunistycznej „Solidarności”, a Czarzasty reprezentuje formację mającą korzenie po innej stronie sceny politycznej, to ich dialog pokazuje, jak współczesne wyzwania potrafią budować mosty nad dawnymi podziałami historycznymi.

Zresztą Lech Wałęsa od lat podkreśla, że ponadpartyjny dialog jest kluczem do rozwiązania kryzysów ustrojowych. Spotkanie to udowadnia, że we współczesnej debacie publicznej pragmatyzm i troska o dobro wspólne potrafią przeważyć nad dawnymi sprawami.

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