Włodzimierz Czarzasty spędził dwa tygodnie w szpitalu. Teraz mówi o swoim zdrowiu. "Badajcie się"

Włodzimierz Czarzasty jest jednym z najbardziej znanych polskich polityków. Nie kryje się ze wyrażaniem swoich opinii i spokojnego sposobu prowadzenia sejmowych obrad. Przez pewien czas jednak nie był oceny z Sejmie, a niektórzy zaczynali się poważnie martwić o wicemarszałka. Jak się okazało, powodem były problemy zdrowotne.

Co się działo z Włodzimierzem Czarzastym?

W Sejmie dziennikarze postanowili zapytać Włodzimierza Czarzastego o decyzję w sprawie dymisji Dariusza Wieczorka, jednak ten udział wymijających odpowiedzi, prosząc o cierpliwość. Jedna z osób zaś zapytała wicemarszałka, jak się czuje po wyjściu ze szpitala.

- Wróciłem po dwóch tygodniach w szpitalu. Jedną rzecz mogę powiedzieć, bo to jest ważne. W listopadzie jest taki czas, kiedy wzywa się mężczyzn do badania - powiedział polityk.

Choć nie zdradził, co konkretnie mu dolegało, udzielił pewnej wskazówki i zaapelował do wszystkich, by pamiętali, by regularnie się badać.

- Ja wezwałem w listopadzie wszystkich chłopaków i mężczyzn, żeby się badali i obiecałem, że się zbadam. I się zbadałem. W związku z tym wychodzę ze szpitala po dwóch tygodniach z większym uśmiechem i radością i chęcią na życie. Badajcie się, bo mój przykład pokazuje, że jak się bada to można być dalej zdrowym, a jak się nie bada to można umrzeć szybciej niż by się chciało - oznajmił.

Na koniec z uśmiechem zwrócił uwagę, że dobrze wygląda i nie widać po nim ostatnich doświadczeń. - Pełen życia idę do przodu - podkreślił.

Na jakie problemy zwraca się uwagę w listopadzie?

Jedenasty miesiąc roku został na całym świecie uznany za czas solidarności z mężczyznami zmagającymi się z nowotworami prostaty i jąder. Często można spotkać się z nazwami Niebieski Listopad, Wąsopad czy Movember. W tym czasie szczególnie często są podejmowane tematy profilaktyki chorób nowotworowych specyficznych dla mężczyzn, mówi się o objawach i zachęca się panów do sprawdzenia swojego zdrowia. Niektórzy w ramach promowania akcji zapuszczają wąsy.

Nie wiadomo, czy któraś z tych chorób dotknęła Włodzimierza Czarzastego. Być może podczas badań znaleziono inną dolegliwość, najważniejsze jednak, że polityk czuje się na tyle dobrze, by wrócić do codziennych obowiązków.

