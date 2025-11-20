Włodzimierz Czarzasty publicznie przeprosił Szymona Hołownię! O co chodzi?

Włodzimierz Czarzasty objął funkcję Marszałka Sejmu, a Szymon Hołownia został wicemarszałkiem.

Czarzasty przeprosił Hołownię za wstrzymanie się od głosu podczas jego wyboru, tłumacząc to pomyłką.

Nowy Marszałek Sejmu wprowadził zakaz sprzedaży alkoholu na terenie Sejmu od 24 listopada.

Włodzimierz Czarzasty został wybrany na Marszałka Sejmu we wtorek, zgodnie z ustaleniami koalicji rządzącej. Zastąpił na tym stanowisku Szymona Hołownię (Polska 2050), który objął funkcję wicemarszałka. W trakcie głosowania nad kandydaturą Hołowni na wicemarszałka, Czarzasty wstrzymał się od głosu, co wzbudziło pewne kontrowersje.

Przeprosiny Czarzastego

Na początku czwartkowych obrad Sejmu, Włodzimierz Czarzasty odniósł się do sytuacji. Wyjaśnił, że jego wstrzymanie się od głosu nie było celowe.

- Chciałem przeprosić Szymona Hołownię, w ostatnim głosowaniu jak wybieraliśmy go na wicemarszałka nie zagłosowałem na niego, w ogóle nie nacisnąłem przycisku. Dlatego, że robiłem to po raz pierwszy i po prostu się pogubiłem, Szymon, przepraszam – powiedział.

Za wyborem Szymona Hołowni na wicemarszałka Sejmu głosowało 261 posłów, przeciw było 14, a 162 posłów wstrzymało się od głosu.

Pierwsze decyzje Czarzastego

Po objęciu funkcji Marszałka Sejmu, Włodzimierz Czarzasty podjął już pierwsze decyzje. Jedną z nich było zarządzenie zakazu sprzedaży alkoholu na terenie Sejmu, które wejdzie w życie 24 listopada. Polityk uzasadnił tę decyzję potrzebą dawania przykładu społeczeństwu:

- Trudno jest informować społeczeństwo o konieczności zakazu sprzedaży w stacjach benzynowych, konieczności zakazu sprzedaży w nocy alkoholu, nie dając przykładu ze strony Sejmu, czyli od strony tych osób, które takie prawo będą uchwalały – argumentował.

Marszałek Sejmu zapowiedział również wprowadzenie nowych zasad dotyczących rozliczania "kilometrówek" przez posłów. Zmiany te mają obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku.

