Włodzimierz Czarzasty publicznie przeprosił Szymona Hołownię! O co chodzi?

W czwartek 20 listopada, podczas obrad Sejmu, Włodzimierz Czarzasty, nowy Marszałek Sejmu, publicznie przeprosił Szymona Hołownię. Powodem było niezgłoszenie głosu na Hołownię podczas jego wyboru na wicemarszałka Sejmu. Czarzasty tłumaczył swoją pomyłkę brakiem doświadczenia w procedurach głosowania.

Włodzimierz Czarzasty został wybrany na Marszałka Sejmu we wtorek, zgodnie z ustaleniami koalicji rządzącej. Zastąpił na tym stanowisku Szymona Hołownię (Polska 2050), który objął funkcję wicemarszałka. W trakcie głosowania nad kandydaturą Hołowni na wicemarszałka, Czarzasty wstrzymał się od głosu, co wzbudziło pewne kontrowersje.

Przeprosiny Czarzastego

Na początku czwartkowych obrad Sejmu, Włodzimierz Czarzasty odniósł się do sytuacji. Wyjaśnił, że jego wstrzymanie się od głosu nie było celowe.

- Chciałem przeprosić Szymona Hołownię, w ostatnim głosowaniu jak wybieraliśmy go na wicemarszałka nie zagłosowałem na niego, w ogóle nie nacisnąłem przycisku. Dlatego, że robiłem to po raz pierwszy i po prostu się pogubiłem, Szymon, przepraszam – powiedział.

Za wyborem Szymona Hołowni na wicemarszałka Sejmu głosowało 261 posłów, przeciw było 14, a 162 posłów wstrzymało się od głosu.

Pierwsze decyzje Czarzastego

Po objęciu funkcji Marszałka Sejmu, Włodzimierz Czarzasty podjął już pierwsze decyzje. Jedną z nich było zarządzenie zakazu sprzedaży alkoholu na terenie Sejmu, które wejdzie w życie 24 listopada. Polityk uzasadnił tę decyzję potrzebą dawania przykładu społeczeństwu:

- Trudno jest informować społeczeństwo o konieczności zakazu sprzedaży w stacjach benzynowych, konieczności zakazu sprzedaży w nocy alkoholu, nie dając przykładu ze strony Sejmu, czyli od strony tych osób, które takie prawo będą uchwalały – argumentował.

Marszałek Sejmu zapowiedział również wprowadzenie nowych zasad dotyczących rozliczania "kilometrówek" przez posłów. Zmiany te mają obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku.

