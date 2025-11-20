Czy Grzegorz Schetyna rzuci wyzwanie Donaldowi Tuskowi? Polityk KO mówi nam o wyborach na przewodniczącego partii

Pod koniec października Platforma Obywatelska przeistoczyła się w Koalicję Obywatelską. Wkrótce ruszą wewnętrzne wybory na szefów tej formacji na wszystkich poziomach. Zapytaliśmy Grzegorza Schetynę, czy rzuci wyzwanie Donaldowi Tuskowi. Był przewodniczący tej partii udzielił zaskakującej odpowiedzi.

Grzegorz Schetyna

  • Koalicja Obywatelska przechodzi reorganizację, a Nowoczesna i Inicjatywa Polska łączą się z Platformą Obywatelską.
  • W styczniu odbędą się wybory na przewodniczącego partii, a Donald Tusk będzie ubiegał się o reelekcję.
  • Grzegorz Schetyna nie wyklucza startu w wyborach na szefa KO, co może zwiastować ostrą rywalizację.
  • Czy Schetyna rzuci wyzwanie Tuskowi i jakie zmiany czekają KO? Przeczytaj artykuł, aby poznać szczegóły.

Zawsze będę wspierał KO

Przez lata Koalicja Obywatelska zrzeszała Platformę Obywatelską i jej koalicjantów. Nowoczesna i Inicjatywa Polska podjęły teraz decyzję o rozwiązaniu i dołączeniu do PO stąd zmiana nazwy tej partii. Nowe mogą być też władze i to na wszystkich poziomach. Na styczeń planowane jest wybranie przewodniczącego formacji. Wiadomo, że o odnowienie mandatu będzie walczył Donald TuskOkazuje się, że może mieć bardzo silnego konkurenta. Grzegorz Schetyna pytany o to, czy będzie ubiegał się o stanowisko szefa KO nie zaprzeczył. - Na razie musi być przedstawiony kalendarz wyborów, muszą być zasady. Wypowiem się jak już wszystko będzie jasne (...) Byłem szefem Platformy Obywatelskiej przez cztery lata. To był trudny czas, ale udało się wiele rzeczy zrobić. Zawsze będę wspierał nasza formację. A z którego dokładnie miejsca?  O tym będziemy mówić kiedy zostaną ustalone już jasne reguły gry - mówi Grzegorz Schetyna

Cała partia wybierze szefa KO

Zgodnie z nowym statutem partii, działacze Nowoczesnej i Inicjatywy Polska do 30 czerwca przyszłego roku będą mogli wypełnić deklarację członkowską - tym samym zostaną przyjęci w poczet członków KO. Od razu będzie im przysługiwać prawo do wzięcia udziału w głosowaniach na nowe władze.

Ich wybory mają się odbyć nie później niż w ciągu 45 dni od zatwierdzenia przez sąd zmiany nazwy i statutu w ewidencji partii politycznych.

Szef Koalicji Obywatelskiej ma zostać wybrany w styczniu przez wszystkich członków partii.

