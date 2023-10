Władysław Kosiniak-Kamysz w tegorocznych wyborach do Sejmu startował jako "jedynka" w woj. małopolskim, w okręgu numer 15, obejmującym: Tarnów oraz a także obszary powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, proszowickiego, tarnowskiego, wielickiego. Uzyskał bardzo dobry wynik: 50 139 głosów. Władysław Kosiniak-Kamysz działa w polityce od wielu lat, a od 2015 roku jest prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Z PSL jest związany od 2000 roku. Był jednym ze współtwórców Forum Młodych Ludowców. Na koncie ma też funkcję ministra pracy i polityki społecznej w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz.

Władysław Kosiniak-Kamysz wykształcenie

Władysław Kosiniak-Kamysz chociaż jest szefem partii ludowej, i kojarzy się z rolnictwem, to z wykształcenia jest lekarzem. W 2006 ukończył studia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ma tytuł doktora nauk medycznych. Co ciekawe w trakcie pandemii wrócił do zawodu i był wolontariuszem w Szpitalu Specjalistycznym im. Józefa Dietla w Krakowie. Działał też jako lekarz - wolontariusz w czasie Światowych Dni Młodzieży, które odbywały się w 2016 roku w Krakowie.

Władysław Kosiniak-Kamysz: wiek, rodzina: dwie żony i dzieci

Prywatnie Władysław Kosiniak-Kamysz urodził się w 1981 roku, ma 42 lata, a za sobą dwa małżeństwa. Pierwsze zawarł w 2009 z Agnieszką, z którą rozwiódł się w 2016 roku. Małżeńskie szczęście spotkało go jednak u boku Pauliny Wojas, która wykształcenia jest dentystką, z którą założył rodzinę i ma dwie córeczki: Zosię ur. w 2019 roku i Różyczkę ur. w 2020 roku. Kosiniak-Kamysz jest wysokim, ma 1.9 cm wzrostu.

Władysław Kosiniak-Kamysz majątek

Z najświeższego oświadczenia majątkowego wynika, że Kosiniak-Kamysz ma ok. 25 tys. zł oszczędności. To o 5 tys. zł mniej niż przed rokiem. Dodatkowo ok.5 tys. ma ulokowane w funduszu inwestycyjnym. Kosiniak -Kamysz posiada też duże mieszkanie (pow. 86 metrów kwadratowych) warte ok. 650 tys. oraz działki rolne (50 tys. zł), działkę budowlaną 754 mkw. (220 tys. zł ) i garaż 25 mkw. (55 tys. zł.). Do lutego 2022 był właścicielem samochodu Volkswagen Passat 1,9 z 2012 r. Auto sprzedał za 38.500 zł.

Quiz. Ci aktorzy, piosenkarze i sportowcy byli posłami. Pamiętasz, kto zasiadał w Sejmie? Pytanie 1 z 15 Na początek coś prostego. Czy Piotr "Liroy" Marzec był posłem? Tak Nie Dalej