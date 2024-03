Władysław Kosiniak-Kamysz ogłasza duże zmiany w wojsku. Dobry ruch?

Szef resortu obrony odwiedził w czwartek w 32. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Łasku, gdzie spotkał się z pilotami wojskowymi, personelem technicznym oraz kadrą kierowniczą polskich sił powietrznych.

Kosiniak-Kamysz poinformował po spotkaniu, że rozmowy dotyczyły przede wszystkim przygotowania technicznego do przyjęcia samolotów F35. - Rozmawialiśmy o przygotowaniu pilotów, którzy będą tymi samolotami latać - powiedział wicepremier.

- To jest wielkie przedsięwzięcie. Sam zakup nigdy nie wystarczy, potrzebni są ludzie, którzy będą w najlepszy sposób użytkować ten sprzęt. Takich żołnierzy, takich pilotów, taki personel naziemny mamy w Wojsku Polskim, jesteśmy z nich dumni i dziękujemy im za służbę - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Według niego, "tak, jak F16 zmieniło oblicze sił powietrznych, tak F35 zmieni oblicze sił zbrojnych Rzeczpospolitej".

Minister zaznaczył, że indywidualne wyposażenie żołnierzy jest absolutnym priorytetem. Dodał, że długo zastanawiał się też, co można zrobić, by zmniejszyć liczbę żołnierzy odchodzących z wojska. "Dzisiaj zaproponowaliśmy system motywacyjny, który od pierwszego kwietnia wejdzie w życie dla wszystkich, którzy służą w siłach powietrznych. To jest wniosek, który wyciągamy ze zbyt dużej liczby odejść, szczególnie tych, w których wykształcenie zainwestowaliśmy bardzo dużo" - oświadczył Kosiniak-Kamysz.

Zaznaczył, że system ten jest na ten rok, ale - jak dodał - "przygotowujemy się do całościowej zmiany systemu motywacyjnego". - W kolejnym roku budżetowym będziemy pracować nad rozporządzeniem, nad nowelizacją ustawy o obronie ojczyzny - przekazał minister.

Kosiniak-Kamysz dodał, że efekty przynoszą już wprowadzone w tym roku podwyżki wynagrodzeń w Wojsku Polskim, co ma zapobiec odchodzeniu z armii wyszkolonych żołnierzy. - To dało bardzo pozytywny efekt, ponieważ chętnych do przystąpienia do armii w pierwszych dniach marca było już ponad tysiąc osób. To jest bardzo dobry wynik i najwyższa półka zainteresowania – przekonywał.

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk dodał, że jest najwyższy czas, żeby polscy piloci mogli zarabiać godnie i zostawać w siłach zbrojnych. - System dodatków ruszy 1 kwietnia, ale to jest dopiero początek zmian w Wojsku Polskim, jeżeli chodzi o kwestię różnego rodzaju dodatków i bonusów - zapewnił.

Szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła zwrócił uwagę na istotną rolę sił powietrznych w konfliktach zbrojnych. Podkreślił, że "nie obronimy Polski bez sprawnych sił powietrznych i to one będą jednym z naszych zasadniczych źródeł zwycięstwa potencjalnej wojny obronnej". - Ale największym naszym zwycięstwem będzie doprowadzenie działań związanych z odstraszeniem do takiego momentu, abyśmy byli w stanie tej wojny uniknąć – tłumaczył.

- W pełni czujemy, jako lotnicy, jak wielki ciężar odpowiedzialności niesiemy na swoich barkach. Dlatego transformujemy siły powietrzne, żeby w przyszłości mogły one być tym partnerem innych graczy na polu walki, który zapewni przewagę w powietrzu. Dlatego musimy mieć najlepiej wyszkolonych ludzi. Kapitał ludzki jest absolutną podstawą – dodał inspektor sił powietrznych gen. dyw. Ireneusz Nowak.

Głównym zadaniem spełniającej wymagania NATO 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego jest utrzymywanie zdolności przeciwdziałania zagrożeniom militarnym i niemilitarnym, w tym terroryzmowi powietrznemu. Odpowiada ona m.in. za zabezpieczenie szkolenia eskadry lotniczej, a także zabezpieczenia działań wojsk sojuszniczych. Jest jedną z najnowocześniejszych jednostek Wojska Polskiego. Bierze udział w międzynarodowych ćwiczeniach. Jako jedna z dwóch jednostek w Polsce dysponuje samolotami F-16. Jest pierwszą bazą lotniczą w Polsce, do której na wyposażenie wejdzie samolot piątej generacji F-35.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz:

Quiz. Co wiesz o Polskim Stronnictwie Ludowym? Sprawdź się! Pytanie 1 z 12 Historia PSL sięga: 1895 r. 1945 r. 1918 r. Dalej