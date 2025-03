Władysław Kosiniak-Kamysz o znaczeniu Sił Powietrznych RP. Co czeka wojsko?

- To, co się będzie działo w najbliższych latach, to implementacja sprzętu, to przystosowanie, zawładnięcie sprzętem, który przychodzi - mówił Kosiniak-Kamysz. - Pamiętam, jak gen Kukuła powiedział mi kiedyś, że F-16 zmieniły oblicza Sił Powietrznych, F-35 zmienią oblicze Sił Zbrojnych. To pokazuje, jak ważnym elementem będzie nowy sprzęt, którzy przychodzi. Mamy już część samolotów FA-50. W Ministerstwie bardzo ważny temat to uzbrojenie do FA-50, bo tu pojawiły się niedociągnięcia, które naprawiamy - dodał.