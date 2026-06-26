Witold Jurasz ostro: Polski prezydent powinien mieć kontakt z Putinem

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-06-26 12:08

Witold Jurasz w zaskakujących słowach o polskiej dyplomacji. Czy polska polityka wschodnia ostatecznie legła w gruzach i dlaczego były dyplomata uważa, że prezydent RP powinien... rozmawiać bezpośrednio z Władimirem Putinem? W tym niezwykle ostrym komentarzu publicysta Onetu nie oszczędza nikogo. Punktuje antydyplomację prezydenta Karola Nawrockiego, obnaża rząd Donalda Tuska i brutalnie wyjaśnia, dlaczego na odbudowie Ukrainy zarobimy dokładnie tyle samo, co na Iraku – czyli absolutne zero.

Witold Jurasz BRUTALNIE: Polski prezydent POWINIEN ROZMAWIAĆ Z PUTINEM! Zarobimy na Ukrainie ZERO
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