Witold Jurasz ostro: Polski prezydent powinien mieć kontakt z Putinem

Witold Jurasz w zaskakujących słowach o polskiej dyplomacji. Czy polska polityka wschodnia ostatecznie legła w gruzach i dlaczego były dyplomata uważa, że prezydent RP powinien... rozmawiać bezpośrednio z Władimirem Putinem? W tym niezwykle ostrym komentarzu publicysta Onetu nie oszczędza nikogo. Punktuje antydyplomację prezydenta Karola Nawrockiego, obnaża rząd Donalda Tuska i brutalnie wyjaśnia, dlaczego na odbudowie Ukrainy zarobimy dokładnie tyle samo, co na Iraku – czyli absolutne zero.

Witold Jurasz BRUTALNIE: Polski prezydent POWINIEN ROZMAWIAĆ Z PUTINEM! Zarobimy na Ukrainie ZERO