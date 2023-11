Witek przegrała kelnera, apartament w Sejmie i BMW

Druga osoba w państwie, to nie tylko prestiż i realna władza, ale też duże pieniądze. Z oświadczenia majątkowego Elżbiety Witek wynika, że w 2022 roku zarobiła w Sejmie ponad 325 tysięcy złotych, czyli 27 tysięcy złotych każdego miesiąca. Do tego dochodzi wiele przywilejów. Między innymi luksusowe BMW serii 7 z kierowcą, czy stumetrowy gabinet z kelnerską obsługą. Marszałkowi Sejmu przysługuje ochrona, a także jak prezydentowi, premierowi i członkom ich najbliżej rodziny, specjalna opieka lekarska. To wszystko traci teraz Elżbieta Witek, a zyskuje Szymon Hołownia(47l.). O ile jednak porażka w głosowaniu na marszałka była, także dla polityków PiS, spodziewanym rozstrzygnięciem, to już brak zgody na fotel wicemarszałka dla Witek, spotkał się z dużą krytyką. - Można używać wielu frazesów i „demokratycznych” haseł, ale rzeczywistość błyskawicznie je weryfikuje - ocenił minister Michał Dworczyk (48 l.). Dużo ostrzejszych słów użył Jarosław Kaczyński. - Po prostu to jest przepaść kulturowa i sądzę, że ona uniemożliwiła wybór pani Witek, bo ona jest po prostu z innego świata, z innej kultury, tej wyższej, a oni są z niższej – mówił Jarosław Kaczyński, podkreślając, że jego partia nie przedstawi innej kandydatury. Tymczasem Marcin Kierwiński (47 l.) sekretarz generalny Platformy twierdzi, że jego formacja czeka na porządną, jak się wyraził, kandydaturę. - Tzn. taką, która przez ostatnie osiem lat nie łamała konstytucji, nie łamała prawa, nie niszczyła polskiego parlamentaryzmu - dodał polityk. I chociaż Marek Sawicki (65 l.) Marszałek Senior z PSL, jest koalicjantem Platformy, to w tej sprawie ma inne zdanie i był gotów poprzeć kandydatkę PiS -Namawiałem do tego swój klub i Polskę 2050, bo uważam, że dobry obyczaj parlamentarny powinien być taki, że nie wybieramy członków prezydium Sejmu czy prezydiów klubów poszczególnym klubom – mówił Sawicki w PR1. Prawo i Sprawiedliwość nie ma też swojego wicemarszałka Senatu. W głosowaniu przepadła kandydatura Marka Pęka (48 l.).

