Wipler chce przeprosin od Tuska! Poszło o kryptowaluty

Premier, powołując się na informacje ABW, ujawnił, że fundacja kierowana przez Wiplera otrzymała 70 tys. euro od spółki powiązanej z Zondacrypto, która była też sponsorem wydarzenia CPAC z udziałem prezydenta Dudy. Tusk zasugerował, że te powiązania mogły mieć wpływ na prezydenckie weto do ustawy o kryptoaktywach.

Poseł Konfederacji nazwał wypowiedzi Tuska "kłamliwymi insynuacjami" i "pomówieniem", odrzucając jakiekolwiek powiązania jego fundacji z wetem prezydenta czy pracami legislacyjnymi dotyczącymi kryptowalut. Zażądał przeprosin do północy, grożąc złożeniem zawiadomienia do prokuratury w sprawie pomówienia i przekroczenia uprawnień przez Tuska.

Sejm ma ponownie zająć się wetem prezydenta Andrzeja Dudy. Tusk wspomniał również o przekazaniu 450 tys. zł przez prezesa Zondacrypto (Przemysława Krala) dla Instytutu Polskiego (powiązanego ze Zbigniewem Ziobrą) tuż przed głosowaniem nad wetem, co ma sugerować szerszy kontekst wpływów finansowych.

W środę 8 kwietnia przed posiedzeniem rządu, Donald Tusk zapowiedział, że Sejm wkrótce ponownie zajmie się wetem prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Podkreślił, że nowe przepisy mają na celu ochronę obywateli przed ryzykiem finansowym, a nie wprowadzanie nadmiernych regulacji.

Premier ujawnił, że według informacji przekazanych mu przez ABW, na przełomie października i listopada 2025 roku, tuż przed głosowaniem nad wetem, prezes Zondacrypto, Przemysław Kral, przekazał środki dwóm fundacjom. Wśród nich znalazło się 450 tys. zł dla Instytutu Polskiego, powiązanego ze Zbigniewem Ziobrą. Część tych pieniędzy miała zostać przeznaczona na wsparcie prawne dla Dariusza Mateckiego i księdza Michała Olszewskiego.

Tusk wskazał również, że inna spółka, powiązana z Zondacrypto i Przemysławem Kralem, przekazała 70 tys. euro fundacji Dobry Rząd, kierowanej przez Przemysława Wiplera. Premier zaznaczył, że Zondacrypto była głównym sponsorem wydarzenia CPAC, które odbyło się podczas kampanii prezydenckiej. Wśród najważniejszych uczestników tej imprezy wymienił prezydenta Andrzeja Dudę oraz ówczesnego kandydata na prezydenta, Karola Nawrockiego.

Reakcja Przemysława Wiplera

Na słowa Donalda Tuska natychmiast zareagował Przemysław Wipler. Poseł Konfederacji opublikował oświadczenie na platformie X, w którym nazwał wypowiedzi premiera "kłamliwymi i naruszającymi dobra osobiste insynuacjami".

- Sugestie formułowane przez Donalda Tuska, jakoby działalność Fundacji Dobry Rząd miała związek z prezydenckim wetem rządowej ustawy o kryptoaktywach, są absurdalne i stanowią insynuację naruszającą moje dobre imię. Nie prowadziłem jakichkolwiek rozmów dotyczących tej ustawy z jakimikolwiek przedstawicielami Kancelarii Prezydenta – napisał.

Polityk oświadczył również, że nie brał udziału w pracach nad poselskim projektem ustawy wdrażającej rozporządzenie MiCA, regulujące rynek kryptowalut.

- Oczekuję w tej sprawie przeprosin od Donalda Tuska dziś do północy. W przeciwnym razie złożę zawiadomienie do prokuratury w zakresie pomówienia, którego się dopuścił, a także przekroczenia przez niego uprawnień polegającego na publicznym posługiwaniu się informacjami gromadzonymi przez ABW – zapowiedział Wipler.

Dodał również, że zażąda na piśmie informacji dotyczących podstawy prawnej działań inwigilacyjnych prowadzonych wobec instytucji powiązanych z opozycją, a także podstawy prawnej upublicznienia przez Tuska informacji zbieranych przez służby specjalne. Wipler przekonywał, że usługi świadczone przez jego fundację na rzecz spółki Zondacrypto "ograniczały się do prowadzenia prac analitycznych i nie miały najmniejszego związku z toczącym się procesem legislacyjnym".

Na zakończenie wpisu, Wipler stwierdził, że "Donald Tusk przesadził, złamał prawo i zapłaci za to".

