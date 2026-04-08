Premier Tusk ujawnił informacje ABW o powiązaniach polityków prawicy z giełdą kryptowalut Zondacrypto, wzywając do odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o nadzorze nad rynkiem kryptoaktywów.

Ustawa o rynku kryptoaktywów, dwukrotnie wetowana przez prezydenta, ma na celu wdrożenie unijnych regulacji MiCA i ochronę inwestorów przed nieprawidłowościami.

Premier zarzucił politykom PiS i Konfederacji blokowanie regulacji, wskazując na wpłaty od prezesa Zondacrypto na rzecz fundacji związanych z Ziobrą i Wiplerem.

Zarówno fundacje, jak i posłowie, stanowczo odrzucają oskarżenia, zapowiadając kroki prawne i domagając się przeprosin od premiera Tuska.

Oskarżenia premiera Donalda Tuska. O co chodzi w aferze Zondacrypto?

Premier Donald Tusk na środowym posiedzeniu rządu rzucił prawdziwą bombę. Powołując się na informacje ABW, oskarżył polityków prawicy o finansowe powiązania z giełdą kryptowalut Zondacrypto. Jego zdaniem to właśnie te zależności mogą stać za blokowaniem kluczowych regulacji dla tego sektora. Według szefa rządu Donalda Tuska, politykom PiS, Konfederacji i środowisku prezydenta Karola Nawrockiego zależy, by rynek kryptowalut nie był w żaden sposób zabezpieczony.

Z informacji wynika, że na przełomie października i listopada 2025 roku, tuż przed głosowaniem nad pierwszym wetem prezydenta Karola Nawrockiego, doszło do znaczących transakcji. Prezes zarządu giełdy Zondacrypto, Przemysław Kral, miał wpłacić 450 tys. zł na rzecz fundacji Instytut Polski Suwerennej, związanej ze Zbigniewem Ziobrą. Część tych pieniędzy, jak twierdził premier, przeznaczono na obsługę prawną posła Dariusza Mateckiego oraz księdza Michała Olszewskiego, oskarżonego w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.

To jednak nie wszystko. Inna spółka powiązana z Przemysławem Kralem miała przelać 70 tys. euro na konto fundacji "Dobry Rząd", prowadzonej przez posła Konfederacji Przemysława Wiplera. Donald Tusk przypomniał również, że giełda Zondacrypto była głównym sponsorem prawicowej konferencji CPAC w maju 2025 roku. W wydarzeniu tym uczestniczyli m.in. ówczesny prezydent Andrzej Duda oraz kandydujący wtedy na ten urząd Karol Nawrocki.

Jak politycy prawicy odpowiadają na zarzuty?

Reakcja na słowa premiera Donalda Tuska była natychmiastowa i bardzo ostra. Zarząd Fundacji Instytut Polski Suwerennej wydał oświadczenie, w którym nazwał zarzuty "kłamstwem i pomówieniem". Przedstawiciele fundacji kategorycznie zaprzeczyli, by kiedykolwiek otrzymali środki od firmy Zondacrypto. Podkreślili, że kancelaria prawna Przemysława Krala wsparła ich działalność, ale odbyło się to na "w pełni przejrzystej zasadzie". Fundacja zapowiedziała, że skieruje sprawę przeciwko premierowi na drogę sądową.

Fundacja nigdy nie otrzymała żadnych środków od firmy Zondacrypto. Nie interesowała się działalnością tej firmy ani rynkiem kryptowalut. Związani z Instytutem Polski Suwerennej politycy nie brali udziału w pracach nad ustawą o rynku kryptoaktywów – czytamy w oświadczeniu. Równie stanowczo odpowiedział poseł Konfederacji Przemysław Wipler.

Poseł Dariusz Matecki w rozmowie z PAP stwierdził krótko, że "sam płaci za swojego prawnika" i nigdy nie spotkał prezesa Zondacrypto. Z kolei Krzysztof Wąsowski, jeden z obrońców księdza Michała Olszewskiego, oświadczył, że obronę jego klienta finansuje wyłącznie rodzina, a wszelkie inne sugestie są nieprawdziwe.

Co dalej z ustawą o rynku kryptoaktywów?

Po ujawnieniu domniemanych powiązań premier Donald Tusk zaapelował do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego o jak najszybsze głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta. Według rzecznika rządu Adama Szłapki, może do tego dojść już na najbliższym posiedzeniu Sejmu, zaplanowanym na 14-17 kwietnia. W tle pojawiają się też niepokojące doniesienia medialne o samej giełdzie. Jak podał money.pl, klienci Zondacrypto skarżą się na problemy z wypłatą środków. Sprawą nieprawidłowości w funkcjonowaniu giełdy, z inicjatywy prokuratora generalnego Waldemara Żurka, zajęła się już Prokuratura Krajowa. Wygląda na to, że bitwa o regulacje i przejrzystość na rynku kryptowalut w Polsce dopiero się zaczyna.

