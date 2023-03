Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno sprawy 10.03.2023

Winnicki krytycznie o działaniu MSZ: uważam je za niepoważne

mga 10:55 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Gościem Jacka Prusinowskiego w "Sednie sprawy" był Robert Winnicki, poseł Konfederacji i Prezes Ruchu Narodowego. Polityk pytany był o uchwałę ws. Jana Pawła II. - Tak, podejście PiS było w obronie a podejście nasze było tutaj zbieżne z PSL to znaczy oddające sprawiedliwość dziejową Janowi Pawłowi II - mówił Winnicki - Papież jako postać historyczna broni się sam - dodał. Poseł Konfederacji stwierdził też, że Kościół ma systemowy problem, jeśli chodzi o walkę z pedofilią. - PiS idzie w taką totalną obronę i że każda krytyka każdy głos zwątpienia czy głos na rzecz wyjaśnienia tych spraw to jest atak. My się do tego dystansujemy - wyjawił. Odniósł się też do wezwania ambasadora USA do MSZ. - Nie rozumiem tego działania i uważam je za niepoważne.