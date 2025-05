Wiemy, na kogo zagłosują wyborcy Hołowni, Brauna i Zandberga. Zaskakujące dane

Niezdecydowani wybiorą prezydenta

Na niespełna tydzień przed drugą turą wyborów prezydenckich walka o najważniejszy urząd w państwie ciągle jest bardzo wyrównana. Prof. Olgierd Annusewicz (48 l.) zwraca uwagę na bardzo wysoki (ponad 10%) odsetek niezdecydowanych wyborców. - To znaczy, że właśnie te osoby zdecydują o wyniku wyborów. Zakładam, że to w dużej mierze wyborcy Sławomira Mentzena, którzy są w kropce. Bo Karol Nawrocki podpisał wszystkie punkty z jego deklaracji, ale Rafał Trzaskowski pokazał się jako otwarty na rozmowę polityk, z którym można też pójść na piwo – zauważa ekspert.

Wyborcy Mentzena i Brauna wolą Nawrockiego

Z naszych kolejnych badań pokazujących przepływy elektoratów wynika, że zaledwie co dziesiąty wyborca Mentzena zagłosuje teraz na Trzaskowskiego. Kandydata KO poprze jeszcze mniej wyborców Grzegorza Brauna (58 l.), zdecydowana większość wybiera Nawrockiego. - Ta strategia Rafała Trzaskowskiego na przymilanie się do Sławomira Mentzena i Konfederacji na razie nie działa. Zobaczymy jeszcze jak będzie rezonowała sprawa z piwem, bo od tego wydarzenia minęło niewiele czasu – komentuje dr Bartłomiej Rydliński (40 l.). I chociaż Nawrocki zyska bardzo niewiele głosów od lewicowych kandydatów to zdaniem eksperta i tak jego sztab może być bardziej zadowolony z badania przepływów elektoratu. - Działa efekt skali. Zdecydowanie więcej wyborców jest u Mentzena i Brauna, więc i zysk kandydata PiS może być większy. Nie dziwiłbym się gdyby teraz Nawrocki spróbował już tylko przeczekać do wyborów bez większych strat w elektoracie prawicowych kandydatów – mówi politolog.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 25.05.2025 roku metodą CAWI na próbie 1011 dorosłych Polaków.

i Autor: SONDAŻ INSTYT UTU BADAŃ POLL STER DLA „SUPER EXPRESSU”, SUPER EXPRESS

Express Biedrzyckiej - Andrzej Rychard | 2025 05 26 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.