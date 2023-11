Wiemy, jak KO, Trzecia Droga i Nowa Lewica podzielą się stanowiskami. Oto nowy rząd Tuska!

Skandal w LW „Bogdanka”. Roznegliżowane modelki pozowały do zdjęć wśród górników!

Partie podzieliły się ministerstwami

W najbliższych dniach, a być może nawet już dziś, poznamy umowę koalicyjną, którą podpiszą: Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica. Tymczasem znamy ustalenia koalicjantów w sprawie podziału stanowisk. Zgodnie z zapowiedziami, KO będzie miało swojego premiera - Donalda Tuska (66 l.) oraz ministerstwa: sprawiedliwości, finansów, zdrowia, kultury oraz aktywów państwowych. Do KO będzie też należało MSWiA. Z kolei PSL będzie mogło powołać ministrów: obrony narodowej, rolnictwa, gospodarki i infrastruktury. Partner PSL z Trzeciej Drogi, czyli Polska 2050 Szymona Hołowni „zadowoli” się stanowiskiem marszałka Sejmu oraz MSZ i Ministerstwem Klimatu. Ostatni koalicjant – Lewica, powoła marszałka Sejmu oraz szefów resortów cyfryzacji i polityki społecznej.

PiS nie może już mówić o sojuszu z PSL. Ludowcy podjęli kluczową decyzję

Tusk oddał MSZ Hołowni

– Zaskakuje mnie ten podział, bo nie wynika z potrzeb rozwojowych kraju, tylko z potrzeb politycznych – obdzielenia ugrupowań, aby chciały współtworzyć nowy rząd i nie myślały o koalicji z przeciwnikami politycznymi – komentuje politolog Kazimierz Kik (76 l.). - Dziwne, że PO oddaje ugrupowaniu Hołowni MSZ, bo nasza polityka zagraniczna powinna być zbieżna z europejską, a to Tusk był szefem Europejskiej Partii Ludowej. Wydawało się, że to KO będzie prowadzić rozmowy z Brukselą, kiedy w UE trwają przygotowania do większej integracji Wspólnoty – dodaje ekspert.

Minister edukacji nadal nieznany

Nie wiemy jeszcze, komu przypadną najpewniej rozdzielone resorty nauki i edukacji. Trwają też spory o to, kto zostanie ministrem sportu. - Rozmowy idą bardzo dobrze i te programowe, i rozmowy liderów o układzie najważniejszych stanowisk państwowych. Będziemy gotowi na czas, czujemy ten kredyt zaufania, który dało nam prawie 12 mln Polek i Polaków - zaznacza w rozmowie z nami posłanka KO Katarzyna Lubnauer (54 l.).

