Wielkie zmiany dla uczniów. Nowacka o lekcjach religii

- Od 1 września 2025 r. będzie tylko jedna lekcja religii w szkołach – zapowiedziała w TVP Info Barbara Nowacka, szefowa MEN. - Takie mam założenie i plan - dodała. Poinformowała, że jedną lekcję religii zamierza wprowadzić za pomocą rozporządzenia. Pytana o stosunek innych partii koalicyjnych do tego planu odpowiedziała, że "ja wiem, że się w PSL ten projekt, tak jak wiele innych, nie podoba i próbują go wyhamować". Stwierdziła, że "jeżeli dziecko ma więcej religii niż biologii, chemii, geografii razem wziętych, to coś w procesie edukacyjnym idzie nie tak". Zdaniem Nowackiej, "nic nie stoi na przeszkodzie, by były realizowane dodatkowe godziny religii w ramach zajęć w salkach katechetycznych". Podkreśliła, że szkoła jest od tego, żeby uczyć. - Dziecko musi mieć więcej przedmiotów, które dają wiedzę, niż zajęć formatywnych - zaznaczyła.

Jak wskazała szefowa MEN, za chwilę rozpoczną się prace nad tym rozporządzeniem. Znajdzie się w nim także kwestia łączenia w grupy dzieci chcących uczęszczać w szkole na religię. - W tej chwili jest tak, że lekcje religii odbywają się od siedmiu osób. Przygotowane jest rozporządzenie, które mówi, że można do 28 osób połączyć (…) co z perspektywy i samorządów, i efektywności pracy jest znacznie korzystniejsze - oceniła Barbara Nowacka.

ZOBACZ GALERIĘ: Tak zmieniała się Barbara Nowacka

Wieczorny Express Barbara Nowacka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.