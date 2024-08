Wielkie wyróżnienie dla Morawieckiego. Nowa rola byłego premiera

Po tym gdy Prawo i Sprawiedliwość straciło władzę po wyborach w 2023 roku, Mateusz Morawiecki przestał być premierem. Z powodzeniem ubiegał się natomiast o mandat posła. Teraz, na blisko rok przed rocznicą tamtych wyborów, były premier może objąć ważną funkcję. Jak donosi tygodnik "Wprost", Mateusz Morawiecki już wkrótce ma objąć stanowisko szefa partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Obecnie tę funkcję sprawuje Georgia Meloni, premier Włoch. Były szef rządu ma przystąpić do wykonywania obowiązków na koniec września.

- Pozycja premiera na arenie międzynarodowej z każdym miesiącem ulegała marginalizacji, bo nie miał takiej samej siły politycznej, po tym jak przestał być szefem rządu. Teraz na nowo może budować kontakty zagraniczne z szefami europejskich i pozaeuropejskich państw - powiedziała tygodnikowi "Wprost" osoba z otoczenia premiera.

