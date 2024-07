Mateusz Morawiecki ocenia Macierewicza jako szefa MON. "Zaproponował wiele ciekawych rzeczy"

Prof. Siewierska: Jeśli koalicja 15 października się rozpadnie, to PiS wróci natychmiast

Mateusz Morawiecki, który przez większość czasu rządów Zjednoczonej Prawicy był premierem, postanowił udzielić wywiadu profesorowi Antoniemu Dudkowi w programie "Dudek o polityce". Były szef rządu odniósł się dosyć krytycznie do reformy sądownictwa i ocenił, że te zmiany spowodowały wielkie niezadowolenie w środowisku sędziowskim. Mateusz Morawiecki był również pytany o fiasko programu Mieszkanie plus oraz o to, jak wyglądają jego relacje z prezesem Prawa i Sprawiedliwości, Jarosławem Kaczyńskim. Jak przyznał były premier, szef prawicowej partii jest w dobrej formie, zarówno intelektualnej jak i fizycznej.

Profesor Antoni Dudek pytał swego gościa także o ocenę pracy Antoniego Macierewicza. Były premier przypomniał, że Macierewicz w jego rządzie był trzy tygodnie, ale mimo to pochwalił go za pracę.

- Bardzo krótko był w moim rządzie ministrem obrony, bo tylko trzy tygodnie, jeśli dobrze pamiętam. (...) Pan minister Macierewicz oczywiście wcześniej wiele ciekawych rzeczy zaproponował, na przykład Wojska Obrony Terytorialnej, czy wojska cyberprzestrzeni, to są jego pomysły. On te ziarenka zasiał, a potem uprawiał te ziarenka kolejny minister, tak to jest w rządzie.

Mateusz Morawiecki przyznał również, że zmiana Antoniego Macierewicza na Mariusza Błaszczaka nie spowodowała wielkiej zmiany w kierunku rozwoju sił zbrojnych. Jednocześnie podkreślił, że między byłym szefem MON a Andrzej Dudą istniał spór, a rządowi zależało na tym, by takich sporów było jak najmniej.