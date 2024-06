Wielkie emocje w studiu podczas "Debaty o Polsce"!

Dyskusja rozpoczęła się od zarzutów wobec Marcina Romanowskiego:- Stawianie zarzutów nie przesądza o winie, decyduje o tym sąd, patrze na to jakna spektakl polityczny- mówił Tobiasz Bocheński z Prawa i Sprawiedliwości o odebraniu immunitetu posłowi Suwerennej Polski.

- Tutaj dochodzi do możliwości mataczenia, immunitet jest przywilejem,prokuratura chce postawić posłowi aż 11 zarzutów,w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej.Ta sprawia musi zostać wyjaśniona -stwierdziła Agata Diduszko-Zyglewska z Lewicy.-Byłbym ostrożny ze słowami, moim zdaniem obawa mataczenia tutaj nie zachodzi, idą tym tokiem myślenia cały Sejm jest zorganizowaną grupą przestępczą - dodał Dobromir Sośnierz z Konfederacji.

Następnie tematem przewodnim stało się rozliczenie rządów Prawa i Sprawiedliwości.Klaudia Jachira stwierdziła: -Widziałam z jakim namaszczeniem niemal jak w sekcie odnoszą się niektórzy do szeregowego posła Kaczyńskiego. Kłanianie się nie wzbudza zdrowych relacji politycznych.Na to odpowiedział Tobiasz Bocheński: Aż mi się słowa Kazika przypomniały: jest wybór między sektą, a mafią.-To w jaki sposób PiS odwraca kota ogonem w tej skandalicznej sprawie Funduszu Sprawiedlwości, który miał służyć bezbronnym biednym ludziom,a służył przelewaniu pieniędzy np. dla egzorcysty Michała O., który np. salcesonem karmił na siłę wegetariankę, żeby ją wyleczyć z demonów, a który jest już w areszcie, pieniądze trafiały też do ojca Rydzyka- to jest absolutnie skandaliczne. Jest to wyjątkowa hipokryzja - dodała Agata Diduszko-Zyglewska z Lewicy.Klaudia Jachira dodała: - Dziwie się, że PiS nie wyciągnęło lekcji z przegranych wyborów. Obywatele są źli, że jeszcze do końca was nie rozliczyliśmy. Największe emocje w studiu wzbudził temat bezpieczeństwa naszej granicy oraz kwestia paktu migracyjnego.Dobromir Sośnierz stwierdził: -Obecnie rządzący chcieli wojować, a jak dostali władzę, to podrapali sie po głowie i stwierdzili, że będą robić tak jak poprzednicy. To jest teatr polityczny. Ta granica od początku była źle chroniona, brakło determinacji, żeby użyć siły wobec ludzi, którzy używają siły wobec naszej granicy. -Tych ludzi trzeba zdelegalizować i powsadzać do więzień niezależnie od byc może dobrych intencji tych odklejonych od rzeczywistości ludzi - dodał.Wówczas w słowo weszła mu polityczka Koalicji Obywatelskiej:Klaudia Jachira: Na granicy musi być miejsce dla praw człowieka...Dobromir Sośnierz: Prawek człowieka jest dostać kulkę w łeb za atakowanie naszej granicy.Tę kwestię na koniec podsumowała polityczka Lewicy:-Pan proponuje, żeby tak traktować ludzi, którzy tam zamarzają, którzy potrzebują pomocy medycznej? Chciałby pan,żebytak traktowano Polaków, któzy w latach 80 docierali do Niemiec przez zieloną granicę i tam byli w obozachdla uchodźców? Polska jest krajem, który przetrwał potworne rzeczy dzięki solidarności innych narodó - stwierdziła Agata Diduszko-Zyglewska.