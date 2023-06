Wielki sukces Polski! Wystawa zachwyca i pomoże Ukrainie

Polski Pawilon został nagrodzony w kategorii „Awarded to the most outstanding overall contribution”, czyli medal przyznawany za najwybitniejszy wkład ogólny przez jury Biennale. Został wyróżniony jedną z trzech przyznawanych nagród, a konkurował z 40 innymi krajami. To bez wątpienia wielki sukces!

Wystawa zaś skupiała się przede wszystkim na Ukrainie oraz próbach opowiedzenia o relacjach i procesach powstających w czasach kryzysu. „Poetyka konieczności” powstawała w trzech etapach. Najpierw na terenie Anglii zbierano okna, które następnie stanowiły element wystawy. Następnie zostaną przekazane do Kijowa, Charkowa oraz Chersonia i posłużą do odbudowy domów. Jak podkreślają autorzy, eksponaty zostaną przeistoczone na powrót w przedmioty użytkowe, stając się jednocześnie synonimem bezpieczeństwa i dialogu.

- Cieszymy się niezmiernie, że został doceniony projekt o bardzo polskiej wartości, jaką jest solidarność. Kryzys jest szansą na nowe życie przedmiotów, a ograniczony dostęp do zasobów tworzy nowe procesy. Gratulacje dla zespołu kuratorów, którzy zaprojektowali wystawę: Zofii Jaworowskiej, Michała Sikorskiego i Petro Vladimirova – mówiła dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza Barbara Schabowska.

