Wielki marsz na Nowogrodzką. Wiemy, co działo się za zamkniętymi drzwiami

Większość polityków PiS dojechała do biura autokarami, ale musieli przejść przez ulicę. Przez chwilę przy Nowogrodzkiej zrobiło się tłoczno od parlamentarzystów. – Posłowie przyjechali autokarami, ale część dotarła tam pieszo spod Sejmu – relacjonował dla „Super Expressu” kandydat na premiera Przemysław Czarnek, który dojechał na miejsce samochodem. A jaki był cel spotkania? – Pan prezes Kaczyński przedstawił plany i zadania dla posłów i senatorów PiS na najbliższe 12 miesięcy. Ich realizacja jest konieczna dla zwycięstwa w przyszłorocznych wyborach – tłumaczy Przemysław Czarnek.

Przed siedzibą partii zauważyliśmy wielu znanych polityków PiS, także Michała Moskala, który zawiesił członkostw pod koniec września, gdy okazało się, że kontaktował się z prezesem Zondacrypto.

W zjeździe uczestniczył też skarbnik PiS, który podzielił się z nami wrażeniami. – Prezes zagrzewał nas do boju ze złym rządem Donalda Tuska (69 l.). Prosił, żebyśmy słuchali ludzi i ich problemów i na tej podstawie zrobimy nasz program na wybory – mówi Henryk Kowalczyk (70 l.).

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