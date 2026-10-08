Wielki marsz na Nowogrodzką. Wiemy, co działo się za zamkniętymi drzwiami

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
Kamil Szewczyk
Kamil Szewczyk
2026-10-08 14:41

Mieszkańcy stolicy byli świadkami niecodziennego zdarzenia. Posłowie PiS przejechali spod Sejmu w pobliże siedziby partii, a następnie przemaszerowali do budynku. Jaki był powód tego zjazdu przy Nowogrodzkiej? – Prezes Jarosław Kaczyński (77 l.) przedstawił nam plan zwycięstwa w przyszłorocznych wyborach – powiedział nam poseł Przemysław Czarnek (49 l.).

Większość polityków PiS dojechała do biura autokarami, ale musieli przejść przez ulicę. Przez chwilę przy Nowogrodzkiej zrobiło się tłoczno od parlamentarzystów. – Posłowie przyjechali autokarami, ale część dotarła tam pieszo spod Sejmu – relacjonował dla „Super Expressu” kandydat na premiera Przemysław Czarnek, który dojechał na miejsce samochodem. A jaki był cel spotkania? – Pan prezes Kaczyński przedstawił plany i zadania dla posłów i senatorów PiS na najbliższe 12 miesięcy. Ich realizacja jest konieczna dla zwycięstwa w przyszłorocznych wyborach – tłumaczy Przemysław Czarnek.

Przed siedzibą partii zauważyliśmy wielu znanych polityków PiS, także Michała Moskala, który zawiesił członkostw pod koniec września, gdy okazało się, że kontaktował się z prezesem Zondacrypto.

W zjeździe uczestniczył też skarbnik PiS, który podzielił się z nami wrażeniami. – Prezes zagrzewał nas do boju ze złym rządem Donalda Tuska (69 l.). Prosił, żebyśmy słuchali ludzi i ich problemów i na tej podstawie zrobimy nasz program na wybory – mówi Henryk Kowalczyk (70 l.). 

NIŻEJ ZDJĘCIA POLIYKÓW KROCZĄCYCH W KIERUNKU BIURA PARTII:

Grupa polityków PiS idzie chodnikiem. Obok na wstawce posłowie wysiadający z autokaru wieczorem. Relacja na SE Polityka.
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Jarosław Kaczyński
NOWOGRODZKA