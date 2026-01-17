Wielki bałagan w Polsce 2050. Hołownia wychodzi z posiedzenia, wybory zawieszone

Burza w Polsce 2050, nagle Szymon Hołownia opuścił obrady partii

Spór dotyczy procedury wyboru przewodniczącego po unieważnieniu drugiej tury.

Uczestnicy posiedzenia przedstawiają odmienne wersje wydarzeń, co pogłębia chaos.

Szymon Hołownia nagle opuszcza posiedzenie Rady Krajowej Polski 2050

W piątek 16 stycznia późnym popołudniem Rada Krajowa Polski 2050 odbyła spotkanie w formule online, które dotyczyło unieważnienia drugiej tury wyborów przewodniczącego partii. Na spotkaniu miała zapaść decyzja, czy powtórzona zostanie jedyne druga tura głosowania, czy całe wybory.

Jak ustalił Patryk Michalski z TVN24+ po godzinie 23 Szymon Hołownia miał wylogować się ze spotkania. Przekazał prowadzenie Rady Krajowej Agnieszce Buczyńskiej, która z kolei ogłosiła przerwę do poniedziałku do godziny 18 i opuściła posiedzenie.

Chaos w Polsce 2050. Różne wersje wydarzeń z posiedzenia

Według niektórych polityków Polski 2050 nie rozpatrzono wcześniejszych wniosków formalnych, a to oznacza, że przerwa mogła być niezgodna z regulaminem.

Jak wynika z oświadczenia Buczyńskiej, decyzja miała na celu zapewnienie uporządkowane prowadzenie posiedzenia. Przypomniała, że według 12 punktu regulaminu Rady Krajowej, przewodniczący może przekazać prowadzenie obrad i ogłosić przerwę w dowolnym momencie.

Z kolei wicemarszałek Senatu Maciej Żywno napisał na X, że spotkanie przebiegało "bez wielkich emocji" i Hołownia prowadził je poza granicami Polski, to oznacza, że w momencie wylogowania się, w jego strefie czasowej była godzina 2 w nocy.

Hołownia wywiera presję w Polsce 2050?

Jak podaje Patryk Michalski z TVN24+, Szymon Hołownia chciał powtórzenia całych wyborów i miał zadeklarować, że wystartuje ponownie. Według źródeł dziennikarza miał wskazać Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz i Paulinę Hennig-Kloskę jako członków nowego zarządu, co zostało odebrane przez część członków partii za presję.

Przypomnijmy, że w druga tura wyborów na przewodniczącego w Polsce 2050 w której udział brały Paulina Hennig-Kloska i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz została anulowana z powodów technicznych.

