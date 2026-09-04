Poseł ma zostać nowym wiceministrem klimatu

Szykuje się zmiana w kierownictwie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Sławomir Ćwik ma zastąpić Mikołaja Dorożałę na stanowisku wiceministra.

Jak wynika z informacji PAP, nowy wiceszef resortu może rozpocząć pracę już w poniedziałek.

Dorożała rezygnuje ze stanowiska

Mikołaj Dorożała w piątek poinformował, że złożył rezygnację zarówno z funkcji wiceministra klimatu i środowiska, jak i Głównego Konserwatora Przyrody.

Dorożała był związany z resortem od 2023 roku. Jednym z jego najważniejszych obszarów odpowiedzialności było leśnictwo.

Jego odejście wywołało spore poruszenie. Teraz wiadomo już, kto może zająć jego miejsce.

Sławomir Ćwik nowym wiceministrem

Według źródeł PAP nowym wiceministrem klimatu i środowiska ma zostać poseł Sławomir Ćwik. Polityk klubu Centrum może rozpocząć urzędowanie już od poniedziałku.

Nie oznacza to jednak prostego przejęcia wszystkich obowiązków Dorożały.

Ćwik nie przejmie bezpośrednio jego dotychczasowych kompetencji, w tym funkcji Głównego Konserwatora Przyrody. Według informacji PAP stanowisko to ma objąć inna osoba.

Zmiana na stanowisku wiceministra oznacza więc większe przetasowanie w resorcie, niż mogłoby się wydawać po samej rezygnacji Dorożały.

Poszło o różnice zdań?

Co doprowadziło do zmiany w resorcie? Według źródeł PAP chodzi o różnice w wizji funkcjonowania ministerstwa oraz ocenę jego działalności.

Miało dochodzić do nieporozumień między Dorożałą a ministrą klimatu Pauliną Hennig-Kloską.

– Współpraca nie układała się od dłuższego czasu – powiedziało PAP źródło zbliżone do sprawy.

Rozmówca PAP podkreślał, że praca w resorcie wymaga wspólnego działania i realizowania jednej polityki klimatycznej, a nie prowadzenia indywidualnych działań.

Według tego źródła Dorożała miał być namawiany do odejścia już od kilku miesięcy.

Ćwik szybko zmienia polityczne barwy

Sławomir Ćwik jest posłem X kadencji Sejmu. W 2023 roku dostał się do parlamentu z list Trzeciej Drogi w okręgu chełmskim. Zdobył wtedy 8004 głosy.

Jego polityczna kariera w ostatnim czasie mocno przyspieszyła.

W lutym tego roku został wiceprzewodniczącym Polski 2050. Niedługo później, wraz z grupą parlamentarzystów, opuścił jednak tę formację. Współtworzył klub parlamentarny Centrum.

Od lipca zasiada również w zarządzie partii Unia Centrum. Ugrupowanie powstało z połączenia Unii Europejskich Demokratów oraz stowarzyszenia Centrum Polska.

Na czele Centrum Polska stała Paulina Hennig-Kloska, obecna ministra klimatu i środowiska.

Prawnik trafia do resortu klimatu

Ćwik z wykształcenia jest prawnikiem. Ukończył Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a następnie studia podyplomowe z zakresu podatków w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Teraz przed nim nowe, bardzo wymagające zadanie. Jeśli informacje się potwierdzą, już od poniedziałku będzie współodpowiadał za pracę Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

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