Sikorski ostro o Nawrockim i Konfederacji. „Szemrane kryptoprawice”

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
PAP
PAP
2026-09-04 17:53

Sejm po raz trzeci nie zdołał odrzucić weta Karola Nawrockiego do ustawy regulującej rynek kryptowalut. Radosław Sikorski nie gryzł się w język. Wicepremier i szef MSZ mówił o „szemranych kryptoprawicach” i „szemranym prezydencie”. – Co za upadek – grzmiał Sikorski, wspominając początki PiS.

Szef MSZ Radosław Sikorski na niebieskim tle. O krytyce weta prezydenta w sprawie kryptowalut przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Radek Pietruszka/ PAP

Sikorski ostro o Nawrockim i Konfederacji 

Polityczna burza po kolejnym głosowaniu nad ustawą o rynku kryptoaktywów. Sejm po raz trzeci nie zdołał przełamać weta prezydenta Karola Nawrockiego. Radosław Sikorski nie krył oburzenia.

Wicepremier i szef MSZ zaatakował zarówno prezydenta, jak i prawicowych polityków, którzy zagłosowali przeciw odrzuceniu weta.

Zabrakło 25 głosów 

W piątek Sejm po raz trzeci próbował odrzucić prezydenckie weto do ustawy regulującej rynek kryptowalut. Próba zakończyła się fiaskiem.

Za odrzuceniem weta zagłosowało 241 posłów, przeciw było 198, a trzech wstrzymało się od głosu. W głosowaniu wzięło udział 442 parlamentarzystów.

Do przełamania weta potrzebne było jednak aż 266 głosów, czyli większość 3/5. Zabrakło więc 25 głosów.

Za odrzuceniem weta opowiedziały się m.in. kluby KO, Lewicy, PSL-Trzeciej Drogi, Centrum i Polski 2050. Przeciw były PiS, Rozwój Plus i Konfederacja. Przeciw głosowali również m.in. posłowie koła Demokracja.

Sikorski nie gryzł się w język 

O komentarz do wyniku głosowania poproszono Radosława Sikorskiego. Szef MSZ bardzo ostro ocenił zachowanie przeciwników ustawy.

– Wydaje mi się, że szemrane kryptoprawice pomogły w nieprzełamaniu weta szemranego prezydenta – powiedział Sikorski.

Na tym jednak nie poprzestał.

Minister przekonywał, że wynik głosowania jest szczególnie bulwersujący w kontekście informacji dotyczących spraw związanych z nieuregulowanym rynkiem kryptowalut.

– Jest to niezaskakujące, acz szokujące, w świetle informacji o próbach przekupstwa, o prawdopodobnym morderstwie, o gigantycznych stratach klientów tej nieuregulowanej firmy – stwierdził.

„Co za upadek” 

Sikorski poszedł jeszcze dalej. Wspomniał początki Prawa i Sprawiedliwości i zestawił je z obecną sytuacją.

– Pamiętam początki Prawa i Sprawiedliwości. Zanim chyba jeszcze partia powstała, to przynajmniej ludzie, którzy później tworzyli PiS, zaczęli od tego, że bez ustawy, dobrowolnie opublikowali swoje oświadczenia majątkowe – mówił.

Jego zdaniem obecna sytuacja jest całkowitym odejściem od tamtych standardów.

– A dzisiaj kończą jako krysza nad bandytami. Co za upadek – grzmiał szef MSZ.

O co chodzi w ustawie? 

Zawetowana przez prezydenta ustawa ma dostosować polskie przepisy do unijnego rozporządzenia MiCA, które wprowadza zasady funkcjonowania rynku kryptoaktywów.

Jednym z najważniejszych elementów ustawy było powierzenie Komisji Nadzoru Finansowego nadzoru nad rynkiem kryptowalut w Polsce.

Prezydent Karol Nawrocki już po raz trzeci zablokował te przepisy. W czerwcu ponownie zawetował ustawę, argumentując, że nie uwzględniono jego uwag.

To już trzecia porażka Sejmu 

Parlamentarzyści wcześniej dwukrotnie próbowali przełamać prezydenckie weto do tej ustawy. Bezskutecznie.

W kwietniu za odrzuceniem weta zagłosowało 243 posłów, przeciw było 191, a trzech wstrzymało się od głosu.

Teraz wynik był jeszcze bardziej odległy od wymaganej większości. Prezydenckie weto po raz trzeci pozostało w mocy, a między rządem a Pałacem Prezydenckim znów iskrzy.

Polecany artykuł:

MOTYKA: Słowa o reparacjach to ze strony Nawrockiego czysta polityka
Jak dobrze znasz filmy Tima Burtona? 8/10 to wynik prawdziwego mieszkańca Halloween Town
Pytanie 1 z 10
Który film był pełnometrażowym debiutem reżyserskim Tima Burtona?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
RADOSŁAW SIKORSKI
KONFEDERACJA