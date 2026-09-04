Sikorski ostro o Nawrockim i Konfederacji

Polityczna burza po kolejnym głosowaniu nad ustawą o rynku kryptoaktywów. Sejm po raz trzeci nie zdołał przełamać weta prezydenta Karola Nawrockiego. Radosław Sikorski nie krył oburzenia.

Wicepremier i szef MSZ zaatakował zarówno prezydenta, jak i prawicowych polityków, którzy zagłosowali przeciw odrzuceniu weta.

Zabrakło 25 głosów

W piątek Sejm po raz trzeci próbował odrzucić prezydenckie weto do ustawy regulującej rynek kryptowalut. Próba zakończyła się fiaskiem.

Za odrzuceniem weta zagłosowało 241 posłów, przeciw było 198, a trzech wstrzymało się od głosu. W głosowaniu wzięło udział 442 parlamentarzystów.

Do przełamania weta potrzebne było jednak aż 266 głosów, czyli większość 3/5. Zabrakło więc 25 głosów.

Za odrzuceniem weta opowiedziały się m.in. kluby KO, Lewicy, PSL-Trzeciej Drogi, Centrum i Polski 2050. Przeciw były PiS, Rozwój Plus i Konfederacja. Przeciw głosowali również m.in. posłowie koła Demokracja.

Sikorski nie gryzł się w język

O komentarz do wyniku głosowania poproszono Radosława Sikorskiego. Szef MSZ bardzo ostro ocenił zachowanie przeciwników ustawy.

– Wydaje mi się, że szemrane kryptoprawice pomogły w nieprzełamaniu weta szemranego prezydenta – powiedział Sikorski.

Na tym jednak nie poprzestał.

Minister przekonywał, że wynik głosowania jest szczególnie bulwersujący w kontekście informacji dotyczących spraw związanych z nieuregulowanym rynkiem kryptowalut.

– Jest to niezaskakujące, acz szokujące, w świetle informacji o próbach przekupstwa, o prawdopodobnym morderstwie, o gigantycznych stratach klientów tej nieuregulowanej firmy – stwierdził.

„Co za upadek”

Sikorski poszedł jeszcze dalej. Wspomniał początki Prawa i Sprawiedliwości i zestawił je z obecną sytuacją.

– Pamiętam początki Prawa i Sprawiedliwości. Zanim chyba jeszcze partia powstała, to przynajmniej ludzie, którzy później tworzyli PiS, zaczęli od tego, że bez ustawy, dobrowolnie opublikowali swoje oświadczenia majątkowe – mówił.

Jego zdaniem obecna sytuacja jest całkowitym odejściem od tamtych standardów.

– A dzisiaj kończą jako krysza nad bandytami. Co za upadek – grzmiał szef MSZ.

O co chodzi w ustawie?

Zawetowana przez prezydenta ustawa ma dostosować polskie przepisy do unijnego rozporządzenia MiCA, które wprowadza zasady funkcjonowania rynku kryptoaktywów.

Jednym z najważniejszych elementów ustawy było powierzenie Komisji Nadzoru Finansowego nadzoru nad rynkiem kryptowalut w Polsce.

Prezydent Karol Nawrocki już po raz trzeci zablokował te przepisy. W czerwcu ponownie zawetował ustawę, argumentując, że nie uwzględniono jego uwag.

To już trzecia porażka Sejmu

Parlamentarzyści wcześniej dwukrotnie próbowali przełamać prezydenckie weto do tej ustawy. Bezskutecznie.

W kwietniu za odrzuceniem weta zagłosowało 243 posłów, przeciw było 191, a trzech wstrzymało się od głosu.

Teraz wynik był jeszcze bardziej odległy od wymaganej większości. Prezydenckie weto po raz trzeci pozostało w mocy, a między rządem a Pałacem Prezydenckim znów iskrzy.

MOTYKA: Słowa o reparacjach to ze strony Nawrockiego czysta polityka