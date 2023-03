Wielka zmiana u Klaudii Jachiry! W końcu się udało

Klaudia Jachira była związana z KO od 2019 roku, jednak przez ten czas aktywnie współpracowała z Zielonymi. Brała udział w ich spotkaniach, a także podobnie głosowała. Próbowała nawet założyć biuro poselskie w Białowieży razem z współprzewodniczącą Zielonych, Urszulą Zielińską. Mimo to Klaudia Jachira miała znacznie inny ogląd na kwestie gospodarki niż Zieloni. Ci bowiem są za silną interwencją państwa, a Klaudia Jachira przedstawia swoje poglądy jako Liberalizm gospodarczy. Mimo to w końcu udało im się dojść do porozumienia. Na posiedzeniu Rady Krajowej Zielonych zadecydowano, że ta może dołączyć do ich partii. - Chodzi o to, że nie będąc członkiem żadnej partii miałaby problem z kandydowaniem z list KO, a tak dostanie miejsce z puli Zielonych – powiedział w rozmowie z PAP jeden z polityków Zielonych. W przyszłym tygodniu podczas posiedzenia Sejmu Klaudia Jachira zostanie oficjalnie zaprezentowana jako posłanka nowego ugrupowania. To na pewno duża zmiana dla polityczki, ale też na pewno okazja do podjęcia nowych wyzwań.

