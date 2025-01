Wielka gala bez Andrzeja Dudy! Inauguracja polskiej prezydencji w UE w cieniu absencji

Zandberg wejdzie do gry?

– Nie znam powodów nieobecności pana prezydenta. Jeżeli są uzasadnione, to rozumiem to, jeśli zaś polityczne, to nie rozumiem – powiedział Szejna, podkreślając wagę tego wydarzenia dla Polski i Europy.

Napięcia z Węgrami cieniem na gali

Nieobecność Andrzeja Dudy to niejedyny problem inauguracji. Na wydarzeniu nie pojawi się również ambasador Węgier. To efekt kryzysu w relacjach polsko-węgierskich po tym, jak Węgry udzieliły azylu Marcinowi Romanowskiemu.

Wizyta Ursuli von der Leyen w Polsce odwołana! Szefowa KE z ciężkim zapaleniem płuc

Polska, obejmując prezydencję po Węgrach, dystansuje się od polityki Viktora Orbána, deklarując wzmacnianie obronności Europy oraz otwarcie negocjacji członkowskich z Ukrainą.

– Węgry w UE od dłuższego czasu zachowywały się jak enfant terrible. Polska nie może tolerować takich działań, które szkodzą całej Unii – komentował Szejna.

Von der Leyen także nie przyjedzie

Inauguracji nie zaszczyci również przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Powodem jej nieobecności jest ciężkie zapalenie płuc, które uniemożliwia jej podróż do Polski. Informację tę potwierdził rzecznik KE Stefan de Keersmaecker.

Symboliczne wystąpienia w cieniu absencji

Gala, która odbędzie się w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie, będzie miała kluczowe znaczenie dla symbolicznego rozpoczęcia polskiego przewodnictwa w Radzie UE. W programie przewidziane są wystąpienia premiera Donalda Tuska oraz przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy.

Brak prezydenta i przewodniczącej KE może wpłynąć na wizerunek Polski na arenie międzynarodowej, szczególnie w momencie przejęcia tak ważnej roli w strukturach Unii. Inauguracja, która miała być okazją do zaprezentowania polskich ambicji i priorytetów, może zostać odebrana jako sygnał problemów politycznych i dyplomatycznych. Polska deklaruje jednak gotowość do działania, podkreślając, że priorytety, takie jak wzmacnianie bezpieczeństwa i wspieranie Ukrainy, pozostają w centrum uwagi.

Poniżej galeria zdjęć: Andrzej Duda w amerykańskiej Częstochowie. Zapraszamy.

Express Biedrzyckiej - Żółciak Michalski 2025.01.03 VOD02 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.