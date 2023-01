Wielka burda z udziałem posła Brauna w krakowskim sądzie! Wyniósł choinkę?! Interweniowała policja

Janusz Kowalski do Śmiszka: „Odpingponguj się”. O co chodzi?

Całe zajście zarejestrowali sędziowie krakowskiego oddziału stowarzyszenia Iustitia. Poszło o stojącą w hallu sądu choinkę. Była bowiem ozdobiona flagami UE oraz Ukrainy, a także hasłami wspierającymi sędziów. Niektóre odnosiły się do środowiska LGBT, represjonowanego przez rząd PiS.

Interwencja poselska do drzewka

Co się dokładnie stało? Trudno powiedzieć. Na nagraniu widać posła Grzegorza Brauna, który kłóci się z policjantem. Obaj wyszli z sądu i podeszli do wyrzuconej do kosza na śmieci choinki. Obok leżały potłuczone bombki. Można się domyślać, że poseł Konfederacji wyrzucił stojącą w sądzie choinkę, gdyż nie podobały mu się ozdoby.

Onet rozmawiał z sędzią Marzeną Stoces, prezes krakowskiego oddziału Iustitii, która opowiedziała, że poseł Braun dał się wylegitymować policji, ale powołał się na interwencję poselską, że działał w jej ramach.

Iustitia zamierza złożyć przeciwko Braunowi zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Wystąpiła do sądu o zabezpieczenie nagrań z monitoringu.

Sprawca afery odniósł się do sprawy na Twitterze: „Eksponowanie w gmachu sądu rekwizytów (...) nielicujących z powagą wymiaru sprawiedliwości RP domagało się pilnej interwencji” – napisał słynący z kontrowersji przedstawiciel Konfederacji.

Eksponowanie w gmachu sądu dekoracji, rekwizytów i emblematów nielicujących z powagą wymiaru sprawiedliwości RP🇵🇱 domagało się pilnej interwencji: https://t.co/1EU3MZBqEY— Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) January 27, 2023

