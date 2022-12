Podczas wywiadu, którego minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro udzielił telewizji Polsat News lider Solidarnej Polski zarzucił premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, że szef rządu dał się oszukać niemieckim politykom przez to, iż nie ma politycznego doświadczenia. Według Zbigniewa Ziobry chodzi o szantaż, jaki UE stosuje wobec Polski.

Ziobro o Morawieckim. "Brak doświadczenia politycznego, żeby wierzyć kanclerz Niemiec"

- To poważny błąd i brak doświadczenia politycznego, żeby wierzyć kanclerz Niemiec. Zważywszy na nasze tysiącletnie doświadczenie, a pan premier przecież jest historykiem - przekonywał Ziobro podczas wywiadu. Zdaniem ministra sprawiedliwości Morawiecki zawierzył szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, że "nie będzie szantażu".

"KE może zablokować miliardy"

Zbigniew Ziobro zauważył również, że godząc się na "mechanizm warunkowości" ws. wypłat pieniędzy dla Polski, Morawiecki uległ naciskom opozycji. - Komisja Europejska może nagle, o czym się przekonujemy, zablokować miliardy i wymuszać zmiany w dowolnej dziedzinie życia: polityce, sądownictwie, gospodarce - mówił Zbigniew Ziobro. Zdaniem prokuratora generalnego autorem tego pomysłu był lider PO Donald Tusk.

- Jest próba zwalenia odpowiedzialności wewnętrznej na Solidarna Polskę i my na to nie pozwolimy. Szuka się chłopca do bicia, ale my się nie damy, bo nie jesteśmy słabe chłopaki. Będziemy bronić swoich racji, ponieważ to my jako Solidarna Polska byliśmy jedynymi, którzy jasno i wyraźnie formułowali ostrzeżenie, że jeżeli te rozwiązania będą przyjęte to Polska będzie szantażowana - przekonywał lider SP.

Ziobro o środkach z KPO. "Pieniądze nam się należą"

Zbigniew Ziobro stwierdził, że SP była przeciw KPO, ale obecnie uważa, że środki powinny zostać Polsce przekazane. - Płacimy lichwiarskie odsetki, więc te pieniądze nam się należą. Dzisiaj opozycja robi wszystko, żebyśmy tych pieniędzy nie dostali - zapewnił.

Lider SP podczas rozmowy był dopytywany o komentarz ws. pozbawienia kompetencji Jacka Ozdoby. Minister sprawiedliwości przyznał, że jest świadom, że była to decyzja Morawieckiego. - Zażądamy przywrócenia kompetencji [Jackowi Ozdobie przyp.red. ] będziemy w tym konsekwentni - mówił Ziobro.

Kurski z nową fuchą. "Ma znakomite doświadczenie, wybitne zdolności matematyczne" - mówił Ziobro.

Na koniec Ziobro został spytany o nową posadę Jacka Kurskiego, który został nowym przedstawicielem Polski w Radzie Dyrektorów Wykonawczych Banku Światowego. - Jacek Kurski ma wykształcenie ekonomiczne. Wielu osób jest zaskoczonych, sam kiedyś nie wiedziałem - przyznał.- Ma znakomite doświadczenie, wybitne zdolności matematyczne i doskonale posługuje się językiem angielskim - podsumował.

