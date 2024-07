Więcej seniorów skorzysta z darmowych leków! Resort zdrowia szykuje zmiany

Bezpłatne leki nie zawsze bezpłatne

Z puli darmowych leków refundowanych od 2023 r. korzystają Polacy w wieku 65 plus oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia. Wielu seniorów było jednak rozczarowanych, kiedy za lek, który jest darmowy, musieli w aptece zapłacić. Problem ten wynika stąd, że nie wszyscy lekarze są wciąż uprawnieni do wystawiania recept na bezpłatne produkty. Przede wszystkim nie mogli ich wystawić lekarze, którzy prowadzą jedynie prywatną praktykę medyczną (bez umowy z NFZ).

Będą e-recepty na darmowe leki

Ministerstwo zdrowia postanowiło naprawić ten legislacyjny błąd i umożliwić łatwiejszy dostęp do darmowych leków. Na strony Rządowego Centrum Legislacji trafił ministerialny projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on, że prawo do wystawiania recept będą mieli wszyscy lekarze i pielęgniarki, a nie tylko niektórzy z nich posiadający tzw. uprawnienia preskrypcyjne – jak jest do tej pory. Będzie także możliwe wystawianie recept na darmowe leki w formie elektronicznej.

