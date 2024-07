Eksperci ostrzegają: chrońcie dzieci przed e-papierosami!

Nikotyna nie jest w e-papierosie najgorsza

Według minister zdrowia, przepisy zakazujące sprzedaży e-papierosów bez nikotyny dla dzieci wejdą w życie najpóźniej od 2025 r. – Zrobimy to najszybciej jak się da – zapowiedziała Izabela Leszczyna w TVN24. Eksperci są zdruzgotani tym, że państwo zezwoliło na wprowadzenie do obrotu szkodliwych substancji.

– Panuje przekonanie, że w e-papierosach najgorsza jest nikotyna. To nieprawda, najgorsze są produkty przemiany pirolizy, które powstają w wyniku podgrzewania w e-papierosie do 200-300 stopni liquidu. Powstaje wówczas m.in. rakotwórczy formaldehyd – tłumaczy znany toksykolog, prof. Andrzej Sobczak. – Oczywiście nikotyna jest substancją psychoaktywną, uzależniającą, ale pozostała cześć podgrzanego liquidu poprzez inhalowanie dostaje się do płuc, a stamtąd szybko do krwi, bo płuca mają małą barierę przenikania – tłumaczy ekspert. – Absolutnie trzeba zabronić sprzedaży e-papierosów dla osób poniżej 18 roku życia. – Mamy odporność na rakotwórcze substancje, organizmy sobie z nimi radzą, ale dla młodego organizmu walka z nimi jest znacznie trudniejsza – dodaje ekspert.

E-Papieros oswaja z paleniem papierosów

Prof. Łukasz Balwicki, epidemiolog palenia tytoniu uważa zaś, że E-Papierosy beznikotynowe trzeba traktować jako wyrób, który oswaja dzieciaki z wyrobami nikotynowymi. – Tak jak kiedyś była guma do żucia w kształcie papierosów i są szampany dla dzieci, które wyglądają jak napoje z alkoholem dla dorosłych. Czyli jest element oswajający dzieci, a powinno to mieć przecież negatywną konotację – uważa Balwicki. – Jeśli dziecko pali e-papierosy beznikotynowe, to gdy wyjedzie na wakacje, dostanie od kolegów na spróbowanie wkład z nikotyną i zacznie się uzależniać. Tak zaczyna większość palaczy – specjalista od uzależnienia od nikotyny.

