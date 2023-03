Spis treści

Wybory 2023. Ważna decyzja Ministerstwa Finansów. Będzie więcej pieniędzy dla komitetów

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Ministerstwa Finansów, komitety wyborcze będą mogły więcej wydać. Chodzi o kwoty przypadające na każdego wyborcę w kraju ujętego w rejestrze wyborców. To ważna zmiana, bo wybory 2023, czyli wybory do Sejmu i Senatu przed nami - będą jesienią, a w 2024 roku odbędą się wybory samorządowe, zaś w 2025 roku - wybory prezydenckie. Limity kwot na wyborcę w zależności od wyborów określa Kodeks wyborczy. Zmiany w Kodeksie wyborczym jeszcze nie zostały przyjęte przez Sejm, ale akurat wśród nich nie ma Zgodnie z nim komitety wyborcze mogą wydatkować na agitację wyborczą wyłącznie kwoty ograniczone limitem. Teraz rozporządzeniami Ministerstwa Finansów te limity zostały odpowiednio zwiększone w wyborach:

do Sejmu

do Senatu

prezydenckich,

samorządowych

i do Parlamentu Europejskiego.

Ile więcej dostaną komitety wyborcze na kampanię przed wyborami 2023?

W sumie Ministerstwo Finansów opublikowało pięć rozporządzeń zwiększających limity kwot na kampanie wyborczą w poszczególnych wyborach. W przypadku wyborów prezydenckich i tych do Parlamentu Europejskiego limit zwiększy się z 71 do 80 groszy. A jak to będzie wyglądało w przypadku wyborów 2023? Jeśli chodzi o wybory do Sejmu limit wzrósł z 97 groszy do 1 zł 10 groszy, a o wybory do Senatu - z 21 do 24 groszy.

Wybory samorządowe 2024 także z większą pulą na kampanię dla komitetów

Ministerstwo Finansów podwyższyło też kwoty przypadające na jeden mandat radnego przy ustalaniu limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, czyli wyborach samorządowych 2024. Tak zmieniły się limity:

w wyborach do rady gminy w gminach liczących do 40 tys. mieszkańców wzrośnie on z 1187,42 zł na 1344,16 zł,

w gminach powyżej 40 tys. mieszkańców oraz w wyborach do rad dzielnic Warszawy – z 1424,91 zł do 1613,00 zł,

w wyborach do rady powiatu kwota wzrośnie z 2849,82 zł do 3225,99 zł,

w wyborach do rady miasta w miastach na prawach powiatu limit zmieni się z 4274,73 zł do 4838,99 zł,

wybory do sejmiku województwa kwota zmieni się z 7124,54 zł na 8064,98 zł.

Finansowanie kampanii wyborczych w Polsce. Po co są limity kwot?

Warto podkreślić, że limity przyznane z budżetu państwa na kampanie wyborczą są po to, aby komitety wyborcze wydatkować pieniądze na agitację wyborczą wyłącznie kwoty ograniczone limitem. Co więcej, od 1 lipca 2022 roku partie polityczne muszą na bieżąco ujawniać wpłaty i zawierane umowy. Są zobowiązane do podawania danych osoby dokonującej wpłaty, wysokości i daty wpłaty, daty zawarcia umowy, okresu jej obowiązywania, informacji czego dotyczy umowa i jaka jest wartość przedmiotu umowy. Co ważne, teraz każdy ma dostęp do tych danych przez internet. To zapewnia większą transparentność.