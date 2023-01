Spis treści

Wybory parlamentarne 2023. Starcie politycznych gigantów: Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska

Wybory parlamentarne 2023 odbędą się jesienią tego roku. Będą najważniejszym wydarzeniem politycznym w Polsce w tym roku. Rok 2023 zapowiada się w polskiej polityce bardzo gorąco. Nieformalna kampania wyborcza w zasadzie już się rozpoczęła w 2022 roku: Jarosław Kaczyński ruszył w Polskę, również Donald Tusk regularnie spotyka się z wyborcami w całym kraju. I choć formalnie nie był to start kampanii, eksperci nie mają wątpliwości, że tym właśnie były spotkania liderów Zjednoczonej Prawicy i Koalicji Obywatelskiej - konsolidacją elektoratu. Starcie politycznych gigantów zaplanowano jesienią. To Polacy podczas wyborów do Sejmu 2023 i wyborów do Senatu 2023 zdecydują o tym, kto będzie rządził w Polsce przez kolejne cztery lata - do 2027 roku.

Wybory parlamentarne w Polsce. Co mówi Konstytucja?

Dlaczego wybory parlamentarne 2023 muszą odbyć się akurat jesienią? Termin wyborów 2023 wyznacza Konstytucja. To wtedy upłynie określona w niej, pełna, czteroletnia kadencja Sejmu i Senatu. Bo poprzednie wybory parlamentarne w Polsce odbyły się, przypomnijmy, 13 października 2019 roku. Wygrało je Prawo i Sprawiedliwość. I to ta partia utworzyła rząd większościowy. Do Sejmu dostały się wówczas także:

Najbliższe wybory w Polsce to wybory parlamentarne 2023

Wiadomo już jednak, że są cztery możliwe terminy, kiedy najbliższe wybory w Polsce mogą się odbyć. Musi zostać jednak spełnionych kilka warunków:

wybory parlamentarne zrządza prezydent Rzeczypospolitej nie później niż na 90 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu,

nie później niż na 90 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu, prezydent wyznacza datę wyborów parlamentarnych na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia obecnej kadencji Sejmu i Senatu (a ta rozpoczęła się 12 listopada 2019 roku),

na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia obecnej kadencji Sejmu i Senatu (a ta rozpoczęła się 12 listopada 2019 roku), wybory do Sejmu i Senatu odbywają się zawsze w dniu ustawowo wolnym od pracy.

Wybory parlamentarne 2023 - data

To wszystko oznacza, że wybory parlamentarne w Polsce 2023 mogą się odbyć w czterech terminach, każdy to niedziela (dzień ustawowo wolny od pracy):

15 października 2023 roku 22 października 2023 roku 29 października 2023 roku 5 listopada 2023 roku.

Wybory do Sejmu 2023 i wybory do Senatu 2023. Kto je zarządza? Ile trwa kadencja Sejmu?

Wybory parlamentarne 2023 do inaczej wybory do Sejmu 2023 i wybory do Senatu 2023. Wybierać będziemy 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję. Wybrani jesienią 2023 roku posłowie i senatorowie powinni sprawować władzę do 2027 roku, chyba że wygrana partia nie będzie w stanie stworzyć większościowego rządu, a rząd mniejszościowy nie uzyska poparcia dla swoich projektów ustaw. Wówczas kadencja Sejmu i Senatu może zostać skrócona. Zgodnie z Konstytucją, najbliższe wybory parlamentarne 2023 powinny odbyć się jesienią tego roku. Ich dokładna data nie jest jednak na razie znana - musi zostać podana nie później niż 90 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu. Posłowie Sejmu IX kadencji rozpoczęli pracę 12 listopada 2019. To oznacza, że dokładny termin wyborów parlamentarnych 2023 poznamy latem. Ogłosi go prezydent Andrzej Duda. Bowiem zgodnie z Konstytucją, to prezydent RP zarządza wybory do Sejmu i Senatu.