Wiec Tuska w Poznaniu. Szef PO już się szykuje: Aby PiS i jego prezes stali się jak najszybciej „urojoną rzeczywistością”

Donald Tusk postanowił zorganizować kolejne masowe spotkanie. Po marszu 4 czerwca w Warszawie, postawił na Poznań. W piątek 16 czerwca w Poznaniu odbędzie się tam wiec Tusk, który rozpocznie się o godz. 18.00 na poznańskim Placu Wolności. Tusk już szykuje się do wiecu, bo w mediach społecznościowych ogłosił wprost: - Będziemy 16 czerwca w Poznaniu, aby PiS i jego prezes stali się jak najszybciej „urojoną rzeczywistością”. Cała Wielkopolska na Placu Wolności! Z Polską w naszych sercach! Czego można spodziewać się po wiecu Tuska? Jakie tematy zostaną poruszone? Najprawdopodobniej Donald Tusk wspomni o najgorętszym temacie ostatnich dni, czyli pomyśle Jarosława Kaczyńskiego na przeprowadzenie referendum ws. relokacji migrantów. Prezes PiS ogłosił, że Polacy powinni się wypowiedzieć na ten temat i to już niebawem, czyli tuż przed wyborami parlamentarnymi albo razem z nimi. Z pewnością w czasie wiecu Donald Tusk odniesie się też do kwestii powrotu Jarosława Kaczyńskiego do rządu, co także jest tematem ostatnich dni.

Wiec Tuska w Poznaniu. Mieszkańcy muszą się liczyć ze zmianami w komunikacji

Mieszkańcy Poznania w związku z wiecem Donalda Tuska muszą się liczyć ze zmianami w komunikacji. „Informujemy, że w związku z odbywającą się w centrum miasta imprezą masową tramwaje na liniach 8, 9, 13 i 16 w godz. 18.30–21 kursować będą co 10 minut" – podaje MPK Poznań. Niżej można zobaczyć mapkę przedstawiającą zmiany. Dodatkowo organizatorzy wiecu spodziewają się, że na wydarzenie może przybyć nawet kilkanaście tysięcy osób nie tylko z Poznania i okolic, ale też z innych miejsc.