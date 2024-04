Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 03.04.2024

Wiceszef polskiej dyplomacji: "Gdyby Izrael miał dobrą wolę, to chroniłby ten konwój"

Nie milkną komentarze po ostrzelaniu przez izraelskie wojsko konwoju humanitarnego. W wyniku ataku w Stefie Gazy zginęło siedmioro wolontariuszy, w tym Polak. Andrzej Szejna, wiceszef polskiej dyplomacji, mówi, że domagamy się od Izraela pełnych wyjaśnień. - Gdyby Izrael miał dobrą wolę to by przecież ten konwój, który był jasno konwojem z pomocą humanitarną, chronił a nie do niego strzelał - mówi minister.