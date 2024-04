Wiceszef MON wprost o Macierewiczu: "Jeszcze nigdy jeden człowiek nie zrobił tyle złego dla polskiego społeczeństwa". Szykują się rozliczenia [WIDEO TYLKO U NAS]

W środę 10 kwietnia przypada 14. rocznica katastrofy pod Smoleńskiem, w której zginęło 96 osób, cała delegacja, która wybierała się na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Na pokładzie prezydenckiego tupolewa byli wówczas prezydent Lech Kaczyński z żoną Marią, ostatni prezydent na uchodźctwie Ryszard Kaczorowski, senatorowie i posłowie ze wszystkich opcji politycznych, ale też przedstawiciele rodzin katyński, wysocy rangą wojskowi, duchowni. Niestety, nikt nie przeżył katastrofy, do której doszło rankiem na lotnisku Siewiernyj. Katastrofa wstrząsnęła całą Polską. Śledztwo udowodniło, że doszło do wypadku lotniczego, ale środowisko PiS nie chciało się z tym zgodzić. Sprawę badała podkomisja, na czele której stał Antoni Macierewicz.

Wiceszef MON wprost o rozliczeniu Macierewicza za podkomisję smoleńską: "Ta działalność, która nie miała nic wspólnego z faktami, a wiele z polityką"

W rozmowie z "Super Expressem" wiceszef MON Cezary Tomczyk zapytany o to, jaki cel miała powołana przez Macierewicza komisja, ocenia wprost, że nie miała podstaw merytorycznych, a jedynie powstała w kontekście politycznym: - Jeżeli chodzi o politykę to wiemy, że próbowano z tego zrobić taką quasi-religię niszcząc pamięć ofiar katastrofy, i po to żeby zbić na tym polityczny kapitał. Tak naprawdę na śmierci i ludzi, nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości i też patrząc na fakty, które mam przed sobą administrację obrony narodowej.

Koszty podkomisji Macierewicz. Gigantyczne pieniądze!

Zapytany o pełne koszty tego, ile kosztowała praca podkomisji wyliczył, że gdyby zsumować działalność około prac komisji to koszty są gigantyczne: - Praca podkomisji kosztowała 33 mln, dodajmy do tego koszt zniszczonego Tupolewa, tego drugiego, który został pocięty przez komisję Macierewicza, który nie nadawał się i nie nadaje się już do latania, to jest koszt około 50 mln. I koszty działalności prokuratury podejrzewam, że to jest od kilkunastu do kilkudziesięciu milionów złotych więc myślę, że to jest około 100 milionów złotych. Tyle kosztowało polskie państwo działalność Antoniego Macierewicza działalność, która nie miała nic wspólnego z faktami, a wiele z polityką. Sprawiedliwości musi stać się zadość pod tym względem - powiedział wprost Tomczyk.

Wiceszef MON zapytany o to, jak mogło dość do zgubienia części samolotu przyznał, że jeśli do badania sprawy wzięły się osoby, które nigdy nie badały katastrof lotniczych, to inaczej się to skończyć nie mogło: - Dodajmy do tego kwestię, że ta komisja nie powstała po to, żeby dojść do prawdy, ona powstała po to żeby udowodnić kłamstwo, wprost taki był właściwie cel. Przecież niczego nie odkryła, niczego nie udowodniła, za to wydano masę pieniędzy. Myślę, że zniszczono wiele życiorysów i, że zakłamano po prostu rzeczywistość. To musi znaleźć swoje konsekwencje prawne w przyszłości.

A jakie konsekwencje mogę czekać Macierewicza? - Antoni Macierewicz powinien trafić na śmietnik historii, nie ma co do tego wątpliwości. Jeszcze nigdy jeden człowiek nie zrobił tak wiele złego dla polskiego społeczeństwa. Jeżeli chodzi o kwestie prawne od tego jest prokurator. My po zakończeniu prac nad rozliczeniem komisji Macierewicza na pewno będziemy składać wnioski do prokuratury i one mają nawet nie tyle bardzo mocne postawy, to jest po prostu czarno na białym: ten człowiek powinien odpowiedzieć za swoją działalność.

