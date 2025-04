„Tata zawsze będzie obecny w moim życiu”. Małgorzata Wassermann wspomina zmarłego ojca

– Przeczytałam do tej pory ok. 2 tys. stron akt i mogę powiedzieć, że sam fakt wyjaśniania katastrofy jest skandaliczny. Czytając akta mogę stwierdzić, że te dotychczasowe opinie są nic nie warte. Moim marzeniem jest to, żeby chociaż 10 kwietnia był dniem, kiedy klasa polityczna zawiesza spory i nie dochodzi do kłótni – stwierdza Małgorzata Wassermann.