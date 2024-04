To on zdradził Andrzeja Dudę! Tego ze strony Tuska się nie spodziewał

Katastrofa pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010

Katastrofa smoleńska, to zdecydowanie jedno z najtragiczniejszych wydarzeń, do jakich doszło w ostatnich dziesięcioleciach w Polsce. Wszystko wydarzyło się rankiem 10 kwietnia 2010 roku, to była sobota. Wiadomo było, że do Katynia ma lecieć polska delegacja, by wziąć udział w obchodach 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Zebrani na miejscu czekali na przybycie polskiej delegacji, z parą prezydencką Lechem i Marią Kaczyńskimi oraz ostatnim prezydentem RP na uchodźctwie Ryszardem Kaczorowskim na czele. Niestety, niewiele przed godziną 9:00 doszło do straszliwego wypadku. Samolot, którym leciało w sumie 96 osób, rozbił się na lotnisku pod Smoleńskiem. Wszyscy zginęli. Właśnie mija 14 lat od tej strasznej tragedii. W naszych galeriach niżej znajdziecie zdjęcia tych, którzy odeszli w tej strasznej tragedii, a także miejsca ich wiecznego spoczynku.

Groby ofiar katastrofy smoleńskiej są rozsiane po całej Polsce. Wielu polityków, członków delegacji czy załogi Tupolewa, zostało pochowanych w swoich rodzinnych miejscowościach, tak jak stewardessy. Niektóre groby zostały zaprojektowane tak, by nawiązywać do tego, co robili zmarli, kim byli, tak np. grób aktora Janusza Zakrzeńskiego zdobią trzy wcielenia aktora, m.in. jako marszałka Piłsudskiego. Na grobie Przemysława Gosiewskiego widnieje krzyż w kształcie brzozy, a grób Tomasza Merty ma rzeźbę płaczącego anioła.

Część ofiar została pochowana w Warszawie. Na cmentarzu Powązki Wojskowe pochowano wiele ofiar, a miejsce to nazwano "kwaterą smoleńską". Jest tam też pomnik, przedstawiający złamaną na pół płytę, a na nie wypisane nazwiska wszystkich ofiar w porządku alfabetycznym. To nie jest przypadkowe miejsce, ponieważ pod pomnikiem tym złożone zostały szczątki ofiar.

Pierwsze informacje o katastrofie smoleńskiej zaczęły pojawiać się w mediach dość szybko. W programach na żywo w stacjach telewizyjnych trwały akurat poranne, polityczne rozmowy, jak zwykle przy okazjach rocznic i wyjazdów prezydenta. Jednak w jednej chwili atmosfera zupełnie się zmieniła. Tego dnia gośćmi w TVN 24 byli akurat: Wojciech Olejniczka z SLD i prof. Antoni Dudek. - To były chwile, które po pięciu latach trudno jest zapomnieć - mówił polityk kilka lat później.

- W studiu na bieżąco przeżywaliśmy te informacje, czytając listę osób, które były wtedy w samolocie - mówił po kilu latach od tragedii Olejniczak, wspominając tamten moment. Program prowadził wtedy Jarosław Kuźniar, który nagle przerwał rozmowę i powiedział: - Mamy informację, że były kłopoty z lądowaniem prezydenckiego samolotu.... Goście w studiu zesztywnieli. Gdy padła informacja o liczbie ofiar, choć najpierw sądzono, że nie wszyscy ponieśli śmierć, Olejniczka zakrył twarz rękami i zaczął płakać, po czym wyszedł ze studia.

