Wicerzecznik PiS projekt ustawy ws. 800 plus możemy zamknąć na najbliższym posiedzeniu Sejmu

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o 800 plus

Rząd przyjął w ubiegłym tygodniu projekt ustawy podnoszącej świadczenie 500 plus do wysokości 800 zł miesięcznie. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2024 roku. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy ma się odbyć w środę o godz. 15.30 na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Rząd będzie prawdopodobnie reprezentować na nim minister rodziny Marlena Maląg.

W rozmowie z PAP szefowa komisji Urszula Rusecka przyznała, że projekt ws. 800 plus może zostać przyjęty szybko: - Jeżeli uda się przeprowadzić pierwsze czytanie i rozpatrzenie projektu w środę, to drugie czytanie odbędzie się na posiedzeniu Sejmu rozpoczynającym się w czwartek. Wtedy w bloku głosowań w piątek powinniśmy go już przegłosować. Na 90 procent zamkniemy procedowanie w Sejmie 800 plus na tym posiedzeniu - wyjaśniła. Jak dodała posłanka Rusecka: - Na tym posiedzeniu Sejmu przyjmiemy przepisy w kształcie przedłożenia rządowego. Nie będziemy wdawać się w tę hucpę Platformy Obywatelskiej, która chciałaby wprowadzenia 800 plus od 1 lipca - podkreśliła Rusecka odnosząc się do zapowiedzi szefa klubu Koalicji Obywatelskiej Borysa Budki wniesienia poprawki, aby przepisy obowiązywały od 1 lipca.

Od kiedy 800 plus?

Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem noweli ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wypłata świadczenia wychowawczego w nowej wysokości - 800 zł miesięcznie - ma nastąpić do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r. W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że wydłużenie terminu wypłat wynika z konieczności wprowadzenia regulacji technicznych zapewniających Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czas na sprawne obsłużenie wszystkich spraw. - Oczywiście w miarę możliwości organizacyjnych ZUS dołoży wszelkich starań, aby wypłaty świadczenia wychowawczego w nowej kwocie 800 zł dokonywane były na bieżąco, tj. począwszy od świadczenia przysługującego za styczeń 2024 r., dokonanej w styczniu 2024 r. – zaznaczono.

Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Świadczenie 500 plus przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej