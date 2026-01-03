Wiceprezydent Wenezueli przebywa na terenie Rosji? Nieoficjalne doniesienia

2026-01-03 15:51

W obliczu napiętej sytuacji politycznej w Wenezueli, pojawiły się doniesienia o pobycie wiceprezydent Delcy Rodriguez w Rosji. Informacje te, przekazane przez agencję Reutera, wywołały szereg komentarzy i reakcji, w tym ze strony rosyjskiego MSZ.

Agencja Reutera, powołując się na cztery niezależne źródła, poinformowała, że Delcy Rodriguez, wiceprezydent Wenezueli od 2018 roku, opuściła kraj i przebywa w Rosji. Doniesienia te zbiegły się w czasie z doniesieniami o amerykańskiej operacji w Caracas.

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odniosło się do tych doniesień. MSZ potwierdziło, że minister Siergiej Ławrow odbył rozmowę telefoniczną z wiceprezydent Rodriguez, jednak jednocześnie zdementowało informacje o jej pobycie w Rosji, określając je jako fałszywe. W komunikacie opublikowanym przez resort Ławrowa podkreślono, że Rosja opowiada się za deeskalacją działań w Wenezueli i poszukiwaniem rozwiązania sytuacji poprzez dialog.

W międzyczasie, trzy źródła zaznajomione ze sprawą przekazały agencji Reutera, że Jorge Rodriguez, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego i brat Delcy Rodriguez, pozostaje w Wenezueli. Dokładne miejsce jego pobytu nie zostało ujawnione.

Wypowiedź Delcy Rodriguez 

Delcy Rodriguez zabrała głos w sobotę, po doniesieniach o porwaniu Nicolasa Maduro i jego żony. W wiadomości audio, wyemitowanej w państwowej telewizji, domagała się dowodów życia przywódcy i jego żony Cilii. Operację sił zbrojnych USA w Wenezueli skomentował J.D. Vance. 

- Prezydent  zaproponował wiele rozwiązań, ale przez cały czas trwania procesu jasno dawał do zrozumienia, że handel narkotykami musi się skończyć, a skradziona ropa musi zostać zwrócona Stanom Zjednoczonym. Maduro jest kolejną osobą, która odkryła, że prezydent Trump mówi poważnie. Brawo dla naszych dzielnych żołnierzy sił specjalnych, którzy przeprowadzili naprawdę imponującą operację - napisał w mediach społecznościowych.USA przeprowadziły ataki na Wenezuelę w sobotni poranek, po wcześniejszych groźbach wdrożenia operacji lądowych. Wśród zaatakowanych celów znalazły się prawdopodobnie Fort Tiuna w Caracas (siedziba resortu obrony), baza lotnicza La Carlota oraz szkoła wojskowa w mieście La Guaira. Władze Wenezueli przekazały, że na celowniku USA znalazły się również obiekty cywilne.

Oskarżenia wobec Maduro i jego żony

Prokurator generalna Stanów Zjednoczonych, Pamela Bondi, poinformowała, że Nicolas Maduro i jego żona, Cilia Flores, zostali oskarżeni w Sądzie Okręgowym Południowego Dystryktu Nowego Jorku. Dodała, że "wkrótce spotka ich pełen gniew amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości na amerykańskiej ziemi".

