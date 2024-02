i Autor: ART SERVICE

kto by się spodziewał

Wicepremier Kosiniak-Kamysz ujawnił, co naprawdę sądzi o Andrzeju Dudzie! Wielu będzie w szoku

Jeden z liderów koalicji rządzącej uchylił nam rąbka tajemnicy! Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zdradził na antenie „Wieczornego Expressu”, jakie polityczne relacje łączą go z Andrzejem Dudą. – Nie traktuję prezydenta Andrzeja Dudy jako politycznego wroga. To byłoby błędne. Z wieloma jego decyzjami się nie zgadzam, ale wszędzie gdzie to możliwe, będę szukał kompromisów – mówi nam Władysław Kosiniak – Kamysz.