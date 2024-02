Coraz ostrzej na linii prezydent - premier. Czy mamy już polityczną wojnę?

Aleksander Kwaśniewski (70 l.) i AWS, Lech Kaczyński (61† l.) i PO - PSL, a teraz Andrzej Duda i koalicja KO - Trzecia Droga – Lewica. W Polsce kohabitacja oznacza duże napięcie, a czasem nawet polityczną wojnę. Andrzej Duda z Donaldem Tuskiem już teraz toczą polityczne bitwy na polach ułaskawień, mediów publicznych, czy prokuratury. Będzie ich dużo więcej, bo prezydent wysyłając do TK podpisany już budżet zapowiedział że analogiczne działania podejmie w przypadku kolejnych ustaw. – Należy podkreślić, że sprawa wygaśnięcia mandatów została jednoznacznie przesądzona przez Sąd Najwyższy. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są posłami na Sejm RP – zaznaczył prezydent. Kolejny ruch Andrzeja Dudy to zwołanie Rady Gabinetowej, czyli rządu pod przewodnictwem głowy państwa. - Prezydent rozpoczyna jakąś bliżej nieokreśloną grę. Ewidentnie wmieszał się w jakiś polityczny konflikt – uważa politolog profesor Kazimierz Kik. Zdaniem Grzegorza Napieralskiego (50 l.) sytuacja może wymknąć się spod kontroli. - To może doprowadzić do przedterminowych wyborów, w których PiS przegra wybory jeszcze bardziej – uważa poseł KO. Z kolei Marcin Przydacz tonuje nastroje. - Prezydent skorzystał ze swojego uprawnienia, bo miał uzasadnione wątpliwości dotyczące konstytucyjności tej ustawy- mówi poseł PiS.

