Jasna deklaracja w sprawie Hołowni! Kosiniak-Kamysz się wygadał

W „Wieczornym Expressie” prowadzonym przez Kamila Szewczyka wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz pozytywnie oceniał dotychczasową pracę Szymona Hołowni w Sejmie. – Uważam że funkcja, którą się teraz zajmuje, jakość sprawowania tej funkcji i zaufanie, którym się cieszy dzisiaj Szymon Hołownia to jest to, co daje mi ogromną satysfakcję. Bo ja, gdy prezentowałem jego kandydaturę, to nie wszyscy wierzyli. Wszyscy mówili, że nie był posłem i jak sobie poradzi? – komentował Kosiniak-Kamysz.

Podkreślał także, że to właśnie dzięki pracy Hołowni polepszyło się zainteresowanie społeczne polityką wśród Polaków. – A dziś nie ma takiego drugiego parlamentu, który byłby tak oglądany. Zmienił w ogóle zainteresowanie polityką, szczególnie w młodym pokoleniu. Uważam, że z punktu widzenia funkcji państwa, strategii dla państwa jest to ogóle rzecz niebywale cenna, że młodzi ludzie zainteresowali się parlamentaryzmem, debatą parlamentarną. To jest jest wielka szansa. Bo chciałbym, żeby nowe pokolenie przychodziło do polityki, żeby byli naszymi dobrymi następcami – mówił wicepremier.

Pytany czy poparłby Szymona Hołownię w wyborach prezydenckich, wicepremier Kosiniak-Kamysz udzielił pozytywnej odpowiedzi. – Szymon Hołownia uważam byłby bardzo dobrym prezydentem – oświadczył Władysław Kosiniak-Kamysz na antenie „Wieczornego Expressu”.