Wiceminister sprawiedliwości mówi, co dalej z Kamińskim i Wąsikiem. „Zakłady już przygotowane”

Gościem „Expressu Biedrzyckiej” był wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek, który powiedział, co może czekać Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. – Nie są nikim nadzwyczajnym. Nikt nie będzie ani przyśpieszał ani opóźniał doprowadzenia ich do zakładów karnych. […] Te zakłady są już przygotowane do przyjęcia tych dwóch panów [...]. Zbierze się komisja penitencjarna, […] ustalone zostaną warunki wykonywania kary, program naprawczy – mówił.